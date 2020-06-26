122 Excursion

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NEW WOOD FLOOR
BEAUTIFUL DETACHED HOME ON A QUIET INSIDE STREET**POPULAR PLAN TWO OF SILVERLEAF IN THE NEW DEVELOPMENT OF PORTOLA SPRINGS**DESIGNER'S CHOICE OF UPGRADES EVERYWHERE**BEAUTIFUL WOOD FLOOR INSTALLATION IS PROCESSING THROUGHOUT THE WHOLE HOUSE**HOME FEATURES 3 BED+ LOFT+2.5 BATH+2 CAR ATTACHED GARAGE W/1,640 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER**GOURMET KITCHEN W/WHITE CABINETRY, CENTER ISLAND, UPGRADED SS APPLIANCES & LARGE WALK-IN PANTRY**ALL BEDROOMS UPSTAIRS INCLUDING LOFT