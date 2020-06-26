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Irvine, CA
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122 Excursion
Last updated June 4 2019 at 10:01 AM

122 Excursion

122 Excursion · No Longer Available
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Irvine
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Location

122 Excursion, Irvine, CA 92618
Portola Springs

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
accessible
carport
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
internet access
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 122 Excursion have any available units?
122 Excursion doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 122 Excursion have?
Some of 122 Excursion's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 122 Excursion currently offering any rent specials?
122 Excursion is not currently offering any rent specials.
Is 122 Excursion pet-friendly?
Yes, 122 Excursion is pet friendly.
Does 122 Excursion offer parking?
Yes, 122 Excursion offers parking.
Does 122 Excursion have units with washers and dryers?
No, 122 Excursion does not offer units with in unit laundry.
Does 122 Excursion have a pool?
No, 122 Excursion does not have a pool.
Does 122 Excursion have accessible units?
Yes, 122 Excursion has accessible units.
Does 122 Excursion have units with dishwashers?
Yes, 122 Excursion has units with dishwashers.
Does 122 Excursion have units with air conditioning?
Yes, 122 Excursion has units with air conditioning.
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