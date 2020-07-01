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Irvine, CA
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1206 Timberwood
Last updated March 27 2020 at 2:01 AM

1206 Timberwood

1206 Timberwood · No Longer Available
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Location

1206 Timberwood, Irvine, CA 92620
Northwood Point

Amenities

garage
pool
playground
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1206 Timberwood have any available units?
1206 Timberwood doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 1206 Timberwood have?
Some of 1206 Timberwood's amenities include garage, pool, and playground. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1206 Timberwood currently offering any rent specials?
1206 Timberwood is not currently offering any rent specials.
Is 1206 Timberwood pet-friendly?
No, 1206 Timberwood is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 1206 Timberwood offer parking?
Yes, 1206 Timberwood offers parking.
Does 1206 Timberwood have units with washers and dryers?
No, 1206 Timberwood does not offer units with in unit laundry.
Does 1206 Timberwood have a pool?
Yes, 1206 Timberwood has a pool.
Does 1206 Timberwood have accessible units?
No, 1206 Timberwood does not have accessible units.
Does 1206 Timberwood have units with dishwashers?
No, 1206 Timberwood does not have units with dishwashers.
Does 1206 Timberwood have units with air conditioning?
No, 1206 Timberwood does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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