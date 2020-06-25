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Huntington Beach, CA
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7833 RONALD Drive
Last updated June 15 2019 at 11:12 AM

7833 RONALD Drive

7833 Ronald Dr · No Longer Available
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Location

7833 Ronald Dr, Huntington Beach, CA 92647
Oak View

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
ceiling fan
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
range
Property Amenities
on-site laundry
CENTRALLY LOCATED IN HUNTINGTON BEACH, THIS INVITING UNIT IN ONE OF A DUPLEX AND IS LOCATED ON A CUL-DE-SAC. THE LOCATION IS QUIET AND IT DOES HAVE A FENCED BACK YARD. THE KITCHEN FEATURES NEWER WHITE SHAKER CABINETS AND GRANITE LOOKING FORMICA COUNTER TOPS. THE KITCHEN IS LARGE AND OPENS ONTO THE BREAKFAST NOOK WITH ACCESS TO BACKYARD. UPON ENTERING THE APARTMENT YOU'LL FIND A SPACIOUS LIVING ROOM WITH PLENTY OF LIGHT. BOTH BEDROOMS ARE A GOOD SIZE AND FEATURE TWO TONE PAINT. THE BATHROOM HAS TILED WALLS AND A NEWER VANITY. THERE IS A COIN-OPERATED COMMUNITY LAUNDRY ROOM. ENJOY AFTERNOON OCEAN BREEZED WHILE BEING CLOSE TO SHOPPING, TRANSPORTATION, HOSPITALS AND GREAT SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7833 RONALD Drive have any available units?
7833 RONALD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 7833 RONALD Drive have?
Some of 7833 RONALD Drive's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7833 RONALD Drive currently offering any rent specials?
7833 RONALD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7833 RONALD Drive pet-friendly?
No, 7833 RONALD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 7833 RONALD Drive offer parking?
No, 7833 RONALD Drive does not offer parking.
Does 7833 RONALD Drive have units with washers and dryers?
No, 7833 RONALD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7833 RONALD Drive have a pool?
No, 7833 RONALD Drive does not have a pool.
Does 7833 RONALD Drive have accessible units?
No, 7833 RONALD Drive does not have accessible units.
Does 7833 RONALD Drive have units with dishwashers?
Yes, 7833 RONALD Drive has units with dishwashers.
Does 7833 RONALD Drive have units with air conditioning?
No, 7833 RONALD Drive does not have units with air conditioning.
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