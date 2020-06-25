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Phoenix, AZ
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12611 N 17TH Place
Last updated August 14 2019 at 7:27 AM

12611 N 17TH Place

12611 North 17th Place · No Longer Available
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Location

12611 North 17th Place, Phoenix, AZ 85022

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
pool table
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12611 N 17TH Place have any available units?
12611 N 17TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 12611 N 17TH Place have?
Some of 12611 N 17TH Place's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12611 N 17TH Place currently offering any rent specials?
12611 N 17TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 12611 N 17TH Place pet-friendly?
No, 12611 N 17TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 12611 N 17TH Place offer parking?
Yes, 12611 N 17TH Place offers parking.
Does 12611 N 17TH Place have units with washers and dryers?
No, 12611 N 17TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 12611 N 17TH Place have a pool?
Yes, 12611 N 17TH Place has a pool.
Does 12611 N 17TH Place have accessible units?
No, 12611 N 17TH Place does not have accessible units.
Does 12611 N 17TH Place have units with dishwashers?
Yes, 12611 N 17TH Place has units with dishwashers.
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