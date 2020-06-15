All apartments in Norfolk
Find more places like 4833 Texas Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Norfolk, VA
/
4833 Texas Avenue
Last updated June 4 2020 at 12:12 PM

4833 Texas Avenue

4833 Texas Avenue · (800) 539-8014
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Norfolk
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Luxury Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

4833 Texas Avenue, Norfolk, VA 23513
Norview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1754 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
THIS CAPE COD HOME IS IN AN ESTABLISHED NEIGHBORHOOD AND OFFERS 2-BEDROOMS, 2-BATHS, LIVING/GREAT ROOM, KITCHEN W/NEWER APPLIANCES, DINING ROOM, UTILITY ROOM W/WASHER & DRYER, 1 BEDROOM & 1-BATH DOWNSTAIRS, MASTER SUITE W/ BATH UPSTAIRS, CORNER LOT, P-FENCED BACK YARD W/SHED & DECK NICE FOR FAMILY FUN, FRONT COVERED PORCH TO SIT & RELAX, NEAR INTERSTATES, TUNNELS, HOSPITALS, SCHOOLS, SHOPS, RESTURANTS, SHIPYARDS & MORE, CALL TO VIEW! ***484-9305 OR 638-0795 OR ***TAMEKA SIMS 757-652-5178***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4833 Texas Avenue have any available units?
4833 Texas Avenue has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Norfolk, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Norfolk Rent Report.
What amenities does 4833 Texas Avenue have?
Some of 4833 Texas Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4833 Texas Avenue currently offering any rent specials?
4833 Texas Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 4833 Texas Avenue pet-friendly?
No, 4833 Texas Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Norfolk.
Does 4833 Texas Avenue offer parking?
No, 4833 Texas Avenue does not offer parking.
Does 4833 Texas Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4833 Texas Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4833 Texas Avenue have a pool?
No, 4833 Texas Avenue does not have a pool.
Does 4833 Texas Avenue have accessible units?
No, 4833 Texas Avenue does not have accessible units.
Does 4833 Texas Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4833 Texas Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 4833 Texas Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Virginia Building
101 West Plume Street
Norfolk, VA 23510
North Shore Gardens Apartments
7701 Enfield Ave
Norfolk, VA 23505
Park Crescent
6450 Crescent Way
Norfolk, VA 23513
Park Towne Apartments
3857 Flowerfield Rd
Norfolk, VA 23518
Hampton Creek Apartments
1612 W Little Creek Rd
Norfolk, VA 23505
The Law Building Apartments
145 Granby St
Norfolk, VA 23510
Arlay Point
8600 Glen Myrtle Ave
Norfolk, VA 23505
Heritage at Freemason Harbor
200 College Pl
Norfolk, VA 23510

Similar Pages

Norfolk 1 BedroomsNorfolk 2 Bedrooms
Norfolk Dog Friendly ApartmentsNorfolk Pet Friendly Places
Norfolk Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Virginia Beach, VANewport News, VAChesapeake, VAHampton, VA
Portsmouth, VASuffolk, VAWilliamsburg, VA
Elizabeth City, NCPoquoson, VAFranklin, VA

Nearby Neighborhoods

Downtown NorfolkBayviewEast Ocean View
Wards CornerNorthsideNorth Shore
GhentColonial Place Riverview

Apartments Near Colleges

Eastern Virginia Medical SchoolNorfolk State University
Old Dominion UniversityTidewater Community College
Hampton University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity