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Fair Oaks, VA
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4668 CARISBROOKE LN
Last updated May 22 2020 at 9:15 AM

4668 CARISBROOKE LN

4668 Carisbrooke Lane · No Longer Available
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Location

4668 Carisbrooke Lane, Fair Oaks, VA 22030

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4668 CARISBROOKE LN have any available units?
4668 CARISBROOKE LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 4668 CARISBROOKE LN have?
Some of 4668 CARISBROOKE LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4668 CARISBROOKE LN currently offering any rent specials?
4668 CARISBROOKE LN is not currently offering any rent specials.
Is 4668 CARISBROOKE LN pet-friendly?
No, 4668 CARISBROOKE LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 4668 CARISBROOKE LN offer parking?
Yes, 4668 CARISBROOKE LN offers parking.
Does 4668 CARISBROOKE LN have units with washers and dryers?
Yes, 4668 CARISBROOKE LN offers units with in unit laundry.
Does 4668 CARISBROOKE LN have a pool?
Yes, 4668 CARISBROOKE LN has a pool.
Does 4668 CARISBROOKE LN have accessible units?
No, 4668 CARISBROOKE LN does not have accessible units.
Does 4668 CARISBROOKE LN have units with dishwashers?
Yes, 4668 CARISBROOKE LN has units with dishwashers.
Does 4668 CARISBROOKE LN have units with air conditioning?
No, 4668 CARISBROOKE LN does not have units with air conditioning.
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