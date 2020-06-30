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412 E RAYMOND AVENUE
Last updated May 26 2020 at 6:06 AM

412 E RAYMOND AVENUE

412 East Raymond Avenue · No Longer Available
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Location

412 East Raymond Avenue, Alexandria, VA 22301
Del Ray

Amenities

pet friendly
parking
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
VERY ELEGANT, CONVENIENTLY SITUATED SEMI-DETACHED HOME. VERY CLOSE TO DC, CRYSTAL CITY AND FUTURE AMAZON HEADQUARTERS COMPLEX.UPPER LEVEL HAS TWO MASTER BEDROOMS. PLENTY OF SPACE FOR TWO OR MORE PERSONS TO SHARE THE SPACE. LOWER LEVEL HAS A FULL BATH AND SEPARATE ENTRANCE. TWO OFF-STREET PARKING SPACES IN FRONT OF HOUSE. VERY CLOSE TO POTOMAC YARDS, CRYSTAL CITY TRANSPORTATION AND SHOPPING. PETS ARE ACCEPTED ON A CASE BY CASE BASIS AND SEPARATE PET ADDENDUM AGREEMENT LESS THAN 4 MILES TO REAGAN AIRPORT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 412 E RAYMOND AVENUE have any available units?
412 E RAYMOND AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
Is 412 E RAYMOND AVENUE currently offering any rent specials?
412 E RAYMOND AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 412 E RAYMOND AVENUE pet-friendly?
Yes, 412 E RAYMOND AVENUE is pet friendly.
Does 412 E RAYMOND AVENUE offer parking?
Yes, 412 E RAYMOND AVENUE offers parking.
Does 412 E RAYMOND AVENUE have units with washers and dryers?
No, 412 E RAYMOND AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 412 E RAYMOND AVENUE have a pool?
No, 412 E RAYMOND AVENUE does not have a pool.
Does 412 E RAYMOND AVENUE have accessible units?
No, 412 E RAYMOND AVENUE does not have accessible units.
Does 412 E RAYMOND AVENUE have units with dishwashers?
No, 412 E RAYMOND AVENUE does not have units with dishwashers.
Does 412 E RAYMOND AVENUE have units with air conditioning?
No, 412 E RAYMOND AVENUE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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