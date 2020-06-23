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8517 Norwich Dr
Last updated April 8 2019 at 1:34 AM

8517 Norwich Dr

8517 Norwich Drive · No Longer Available
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Location

8517 Norwich Drive, San Antonio, TX 78217

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
NEWLY REMODELED 3 BEDROOM WITH 2 FULL BATHS. NEW PAINT, CABINETS, New TILE IN LIVING ROOM AND KITCHEN, NEW CARPET IN BEDROOMS AND NEW STAINELSS APPLIANCES INCLUDE REFRIGERATOR, STOVE AND DISHWASHER. WASHER AND DRYER ARE AVAILABLEIF NEEDED, CONNECTIONS PROVIDED IN GARAGE IF YOU HAVE YOUR OWN. MASTER SUITE WITH HIS/HERS CLOSETS, A LARGE PRIVATE FENCED BACKYARD AND FULL SIZED 2 CAR GARAGE. LAWN CARE PROVIDED. LOCATION, LOCATION, LOCATION...EASY ACCESS TO THE HIGHWAY 410, I 35, NE BAPTIST, SHOPPING & FT. SAM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8517 Norwich Dr have any available units?
8517 Norwich Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 8517 Norwich Dr have?
Some of 8517 Norwich Dr's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8517 Norwich Dr currently offering any rent specials?
8517 Norwich Dr is not currently offering any rent specials.
Is 8517 Norwich Dr pet-friendly?
No, 8517 Norwich Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 8517 Norwich Dr offer parking?
Yes, 8517 Norwich Dr offers parking.
Does 8517 Norwich Dr have units with washers and dryers?
Yes, 8517 Norwich Dr offers units with in unit laundry.
Does 8517 Norwich Dr have a pool?
No, 8517 Norwich Dr does not have a pool.
Does 8517 Norwich Dr have accessible units?
No, 8517 Norwich Dr does not have accessible units.
Does 8517 Norwich Dr have units with dishwashers?
Yes, 8517 Norwich Dr has units with dishwashers.
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How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
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How much should you be paying for rent?

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