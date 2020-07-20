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4358 Knollshire
Last updated May 2 2019 at 10:14 AM

4358 Knollshire

4358 Knollshire · No Longer Available
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Location

4358 Knollshire, San Antonio, TX 78247
Knollcreek

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
pool
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
4358 Knollshire Available 05/03/19 NICE HOME W/ COZY FIREPLACE IN THE FAMILY ROOM*VINYL WOOD PLANK FLOORING THROUGHOUT!!!***COVERED PATIO*NEIGHBORHOOD POOL*NEISD SCHOOLS*STOVE/RANGE & DISHWASHER*CENTRAL HVAC - NICE HOME W/ COZY FIREPLACE IN THE FAMILY ROOM*VINYL WOOD PLANK FLOORING THROUGHOUT!!!***COVERED PATIO*NEIGHBORHOOD POOL*NEISD SCHOOLS*STOVE/RANGE & DISHWASHER*CENTRAL HVAC*$55 APPL. FEE IS NON-REFUNDABLE*APPL. FEE, SEC. DEP., PET FEE(S) & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH OR CERT. FUNDS ONLY**PET FEE IS NON-REFUNDABLE*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN TEN DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS*ALL OCCUPANTS OVER 18 MUST APPLY*

(RLNE2532829)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4358 Knollshire have any available units?
4358 Knollshire doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 4358 Knollshire have?
Some of 4358 Knollshire's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4358 Knollshire currently offering any rent specials?
4358 Knollshire is not currently offering any rent specials.
Is 4358 Knollshire pet-friendly?
Yes, 4358 Knollshire is pet friendly.
Does 4358 Knollshire offer parking?
No, 4358 Knollshire does not offer parking.
Does 4358 Knollshire have units with washers and dryers?
No, 4358 Knollshire does not offer units with in unit laundry.
Does 4358 Knollshire have a pool?
Yes, 4358 Knollshire has a pool.
Does 4358 Knollshire have accessible units?
No, 4358 Knollshire does not have accessible units.
Does 4358 Knollshire have units with dishwashers?
Yes, 4358 Knollshire has units with dishwashers.
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