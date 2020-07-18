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3319 Windy Ridge Ct
Last updated July 8 2020 at 10:40 AM

3319 Windy Ridge Ct

3319 Windy Ridge Court · No Longer Available
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Location

3319 Windy Ridge Court, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
stainless steel
pool
playground
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
playground
pool
hot tub
3319 Windy Ridge Ct Available 08/01/20 IMMACULATE ONE-STORY IN DESIRABLE GATED COMMUNITY***NORTHSIDE ISD - IMMACULATE ONE-STORY IN DESIRABLE GATED COMMUNITY*ISLAND KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS & STAINLESS STEEL APPLIANCES*REFRIGERATOR INCLUDED*OFFICE/STUDY COULD BE USED AS 4TH BEDROOM*SEPARATE MASTER*IN-GROUND SWIMMING POOL W/ ATTACHED SPA*MONTHLY POOL SERVICE INCLUDED IN RENT*FIREPLACE IN LIVING*COVERED PATIO*WATER SOFTENER*JOHNSON HIGH SCHOOL*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL IF AFTER AUGUST 1ST*PET RESTRICTIONS

(RLNE5899604)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3319 Windy Ridge Ct have any available units?
3319 Windy Ridge Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3319 Windy Ridge Ct have?
Some of 3319 Windy Ridge Ct's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3319 Windy Ridge Ct currently offering any rent specials?
3319 Windy Ridge Ct is not currently offering any rent specials.
Is 3319 Windy Ridge Ct pet-friendly?
Yes, 3319 Windy Ridge Ct is pet friendly.
Does 3319 Windy Ridge Ct offer parking?
No, 3319 Windy Ridge Ct does not offer parking.
Does 3319 Windy Ridge Ct have units with washers and dryers?
No, 3319 Windy Ridge Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 3319 Windy Ridge Ct have a pool?
Yes, 3319 Windy Ridge Ct has a pool.
Does 3319 Windy Ridge Ct have accessible units?
No, 3319 Windy Ridge Ct does not have accessible units.
Does 3319 Windy Ridge Ct have units with dishwashers?
No, 3319 Windy Ridge Ct does not have units with dishwashers.
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