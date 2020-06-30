13123 NEUMANN COVE

Amenities
GREAT LOCATION, CLOSE TO UTSA, USAA, MEDICAL CENTER & SHOPPING. 3 BEDROOMS, 3 POSSIBLE LIVING AREAS, OR 2 WITH A DINING AREA. VERY OPEN FLOOR PLAN WITH LOTS OF SPACE, HUGE MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB, LARGE WALK-IN CLOSET WITH MULTIPLE SHELVES, 2 WELL SIZED SECONDARY BEDROOMS AND A HUMONGOUS GAME ROOM UPSTAIRS. CERAMIC TILE FLOOR AND NEW FLOORING DOWNSTAIRS LIVING AREAS. FRESH PAINT ON ALMOST ENTIRE HOUSE. NICE BACKYARD WITH PATIO THAT'S GREAT FOR BBQ'S! HVAC FILTERS DELIVERED MONTHLY!!