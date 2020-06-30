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San Antonio, TX
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13123 NEUMANN COVE
Last updated May 14 2020 at 8:54 PM

13123 NEUMANN COVE

13123 Neumann Cove · No Longer Available
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Location

13123 Neumann Cove, San Antonio, TX 78249

Amenities

patio / balcony
pet friendly
walk in closets
air conditioning
game room
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
bbq/grill
GREAT LOCATION, CLOSE TO UTSA, USAA, MEDICAL CENTER & SHOPPING. 3 BEDROOMS, 3 POSSIBLE LIVING AREAS, OR 2 WITH A DINING AREA. VERY OPEN FLOOR PLAN WITH LOTS OF SPACE, HUGE MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB, LARGE WALK-IN CLOSET WITH MULTIPLE SHELVES, 2 WELL SIZED SECONDARY BEDROOMS AND A HUMONGOUS GAME ROOM UPSTAIRS. CERAMIC TILE FLOOR AND NEW FLOORING DOWNSTAIRS LIVING AREAS. FRESH PAINT ON ALMOST ENTIRE HOUSE. NICE BACKYARD WITH PATIO THAT'S GREAT FOR BBQ'S! HVAC FILTERS DELIVERED MONTHLY!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13123 NEUMANN COVE have any available units?
13123 NEUMANN COVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 13123 NEUMANN COVE have?
Some of 13123 NEUMANN COVE's amenities include patio / balcony, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13123 NEUMANN COVE currently offering any rent specials?
13123 NEUMANN COVE is not currently offering any rent specials.
Is 13123 NEUMANN COVE pet-friendly?
Yes, 13123 NEUMANN COVE is pet friendly.
Does 13123 NEUMANN COVE offer parking?
No, 13123 NEUMANN COVE does not offer parking.
Does 13123 NEUMANN COVE have units with washers and dryers?
No, 13123 NEUMANN COVE does not offer units with in unit laundry.
Does 13123 NEUMANN COVE have a pool?
No, 13123 NEUMANN COVE does not have a pool.
Does 13123 NEUMANN COVE have accessible units?
No, 13123 NEUMANN COVE does not have accessible units.
Does 13123 NEUMANN COVE have units with dishwashers?
No, 13123 NEUMANN COVE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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