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1011 FROST FIRE
Last updated December 13 2019 at 7:58 AM

1011 FROST FIRE

1011 Frost Fire · No Longer Available
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Location

1011 Frost Fire, San Antonio, TX 78245
Heritage

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
GREAT 1 STORY HOME WITH OPEN FLOORPLAN WITH MANY UPDATES ON QUIET STREET* KITCHEN INCLUDES REFRIGERATOR, STOVE & DISHWASHER * 3 MINUTE WALK TO CODY ELEMENTARY & NEAREST BUS STOP*MATURE TREES OFFER PLENTY OF SHADE ON THE PROPERTY*COMMUNITY POOL, PARK, PAVILION & DUCK POND * CLOSE TO LOOP 1604, LOOP 410, HWY 151 & LACKLAND AFB. TENANTS CAN APPLY AT https://home.cozy.co/apply/#!/536604 *CURRENT TENANTS ARE IN PROCESS OF MOVING, CARPETS & EXTERIOR WILL BE PROFESSIONALLY CLEANED PRIOR TO NEW TENANT MOVE IN DATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1011 FROST FIRE have any available units?
1011 FROST FIRE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 1011 FROST FIRE have?
Some of 1011 FROST FIRE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1011 FROST FIRE currently offering any rent specials?
1011 FROST FIRE is not currently offering any rent specials.
Is 1011 FROST FIRE pet-friendly?
No, 1011 FROST FIRE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 1011 FROST FIRE offer parking?
Yes, 1011 FROST FIRE offers parking.
Does 1011 FROST FIRE have units with washers and dryers?
No, 1011 FROST FIRE does not offer units with in unit laundry.
Does 1011 FROST FIRE have a pool?
Yes, 1011 FROST FIRE has a pool.
Does 1011 FROST FIRE have accessible units?
No, 1011 FROST FIRE does not have accessible units.
Does 1011 FROST FIRE have units with dishwashers?
Yes, 1011 FROST FIRE has units with dishwashers.
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