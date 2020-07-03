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5908 Royal Lane
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5908 Royal Lane

5908 Royal Lane · No Longer Available
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Location

5908 Royal Lane, Dallas, TX 75230

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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PETS ARE WELCOME ! PET DEPOSIT $500 REFUNDABLE AND PET FEE $500 NON - REFUNDABLE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
fee: 500
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5908 Royal Lane have any available units?
5908 Royal Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 5908 Royal Lane have?
Some of 5908 Royal Lane's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5908 Royal Lane currently offering any rent specials?
5908 Royal Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5908 Royal Lane pet-friendly?
Yes, 5908 Royal Lane is pet friendly.
Does 5908 Royal Lane offer parking?
Yes, 5908 Royal Lane offers parking.
Does 5908 Royal Lane have units with washers and dryers?
Yes, 5908 Royal Lane offers units with in unit laundry.
Does 5908 Royal Lane have a pool?
Yes, 5908 Royal Lane has a pool.
Does 5908 Royal Lane have accessible units?
No, 5908 Royal Lane does not have accessible units.
Does 5908 Royal Lane have units with dishwashers?
Yes, 5908 Royal Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
fee: 500
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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