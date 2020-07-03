10606 Hermosa Drive

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LARGE PANTRY WITH PULL OUT DRAWERS & ADJUSTABLE SHELVES, BACKYARD INCLUDES: 570 SQFT STAINED DECK, LARGE SHADE TREES, 8-FOOT STAINED PRIVACY FENCE LARGE 20’ ROLL GATE FOR BACKYARD ACCESS, KEYED FRONT WALK GATE, FRONT YARD HAS EASY CARE LANDSCAPING, CIRCLE DRIVE, FRONT DRIVE THROUGH GATE, LOW VOLT SOFFIT LIGHTING, NATURAL GAS HOOK-UP FOR BBQ GRILL AND OR FIREPIT