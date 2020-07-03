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10606 Hermosa Drive
Last updated September 7 2019 at 2:58 AM

10606 Hermosa Drive

10606 Hermosa Drive · No Longer Available
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Location

10606 Hermosa Drive, Dallas, TX 75218

Amenities

patio / balcony
dishwasher
stainless steel
air conditioning
fire pit
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
fire pit
bbq/grill
ENERGY EFFICIENT WINDOWS, FOAM INSULATION, HIGH EFFICIENCY CENTRAL HEAT & AIR, PRIMERA PLANK OAK ANISE FLOORING THROUGHOUT, VAULTED CEILING, ENDLESS HOT WATER WITH TANKLESS WATER HEATER, 3” BLINDS, SINGLE HUNG TILT SASH WINDOWS FOR EASY CLEANING, KITCHEN INCLUDES: QUARTZ COUNTER, STAINLESS STEEL APPLIANCES, SLOW CLOSE CABINETS & DRAWERS
LARGE PANTRY WITH PULL OUT DRAWERS & ADJUSTABLE SHELVES, BACKYARD INCLUDES: 570 SQFT STAINED DECK, LARGE SHADE TREES, 8-FOOT STAINED PRIVACY FENCE LARGE 20’ ROLL GATE FOR BACKYARD ACCESS, KEYED FRONT WALK GATE, FRONT YARD HAS EASY CARE LANDSCAPING, CIRCLE DRIVE, FRONT DRIVE THROUGH GATE, LOW VOLT SOFFIT LIGHTING, NATURAL GAS HOOK-UP FOR BBQ GRILL AND OR FIREPIT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10606 Hermosa Drive have any available units?
10606 Hermosa Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 10606 Hermosa Drive have?
Some of 10606 Hermosa Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10606 Hermosa Drive currently offering any rent specials?
10606 Hermosa Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10606 Hermosa Drive pet-friendly?
No, 10606 Hermosa Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 10606 Hermosa Drive offer parking?
No, 10606 Hermosa Drive does not offer parking.
Does 10606 Hermosa Drive have units with washers and dryers?
No, 10606 Hermosa Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10606 Hermosa Drive have a pool?
No, 10606 Hermosa Drive does not have a pool.
Does 10606 Hermosa Drive have accessible units?
No, 10606 Hermosa Drive does not have accessible units.
Does 10606 Hermosa Drive have units with dishwashers?
Yes, 10606 Hermosa Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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