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5504 Woodrow Ave
Last updated June 7 2019 at 10:45 AM

5504 Woodrow Ave

5504 Woodrow Avenue · No Longer Available
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Location

5504 Woodrow Avenue, Austin, TX 78756
Brentwood

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
5504 Woodrow Ave Available 07/01/19 1930's UPDATED SUPER CUTE 2/2 HOUSE W/COOK'S KITCHEN IN HIP NORTH LOOP BURNET CORRIDOR - Available July 1. VERY CUTE UPDATED 1930's 2/2 HOUSE IN HIP NORTH LOOP/BURNET AREA WITH FRONT PORCH, COOK'S KITCHEN & MASTER BATHROOM BOTH WITH GRANITE COUNTER TOPS. BOTH BEDROOMS HAVE DOORS TO BATHROOMS.MASTER HAS 3 CLOSETS. BEAUTIFUL HARDWOODS THROUGHOUT EXCEPT IN KITCHEN AND BATHS WHICH HAVE HARD TILE. PRIVATE FENCED YARD. INDOOR UTILITY ROOM HAS A SHOWER TOO. CLOSE TO THUNDERBIRD, LITTLE WOODROWS, LUCYS, MONKEY'S NEST, PINTHOUSE, TITAYA'S, NOBLE SANDWICH AND MUCH MORE. OFF STREET PARKING, SMALL STORAGE SHED

(RLNE3260801)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5504 Woodrow Ave have any available units?
5504 Woodrow Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 5504 Woodrow Ave have?
Some of 5504 Woodrow Ave's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5504 Woodrow Ave currently offering any rent specials?
5504 Woodrow Ave is not currently offering any rent specials.
Is 5504 Woodrow Ave pet-friendly?
Yes, 5504 Woodrow Ave is pet friendly.
Does 5504 Woodrow Ave offer parking?
Yes, 5504 Woodrow Ave offers parking.
Does 5504 Woodrow Ave have units with washers and dryers?
No, 5504 Woodrow Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 5504 Woodrow Ave have a pool?
No, 5504 Woodrow Ave does not have a pool.
Does 5504 Woodrow Ave have accessible units?
No, 5504 Woodrow Ave does not have accessible units.
Does 5504 Woodrow Ave have units with dishwashers?
No, 5504 Woodrow Ave does not have units with dishwashers.
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