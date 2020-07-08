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4527 N. Lamar
Last updated June 4 2019 at 9:56 PM

4527 N. Lamar

4527 N Lamar Blvd · No Longer Available
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Location

4527 N Lamar Blvd, Austin, TX 78751
Triangle State

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
business center
clubhouse
courtyard
internet cafe
dog park
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
internet access
pet friendly
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/663cdfe0c6 ---- POSH INTERIORS ELABORATE ENTERTAINMENT LOUNGE WITH WI-FI CAF SERVING BAR AND TV GALLERY BUSINESS CENTER WITH PCS AND MACS FULLY-EQUIPPED WELLNESS CENTER WITH HIGHLY-SPECIALIZED TECHNOGYM CARDIO MACHINES, FREE WEIGHTS AND INDIVIDUAL STRENGTH TRAINING MACHINES RESORT-STYLE SWIMMING POOL WITH EXPANSIVE TANNING AREAS COMMUNITY PET PARK CONTROLLED ACCESS ELEVATORS GRILLING AREAS WITH PREMIUM OUTDOOR COOKING EQUIPMENT RELAXATION COURTYARD WITH ORNATE LANDSCAPING MULTI-LEVEL PARKING GARAGE IMPRESSIVE ATTRIBUTES A RANGE OF SPACIOUS FLOOR PLANS INCREDIBLE CITY VIEW EXPANSIVE 9\' CEILINGS AUTHENTIC HAND-SCRAPED HARDWOOD FLOORS 2\" STYLIZED WOOD BLINDS INTEGRATED DESK AND BOOKCASE* ELEGANT BUILT-IN WINE RACK* FULL-SIZE WASHER AND DRYER CONNECTION* CONVENIENT PASS-THROUGH LAUNDRY FEATURE* PRE-WIRED INTRUSION ALARM EXTRAVAGANT WALK-IN CLOSETS WITH CUSTOM WOOD SHELVING CEILING FANS WITH LIGHTING IN BEDROOMS AND LIVING ROOM PRIVATE BALCONY WELL-APPOINTED KITCHENS GRANITE COUNTERTOP WITH ELEGANT BACKSPLASH UNDERMOUNT STAINLESS SINK CONTEMPORARY KITCHEN FAUCET WITH RETRACTABLE WAND SPRAYER CUSTOM MAPLE CABINETRY WITH 42\" UPPER CABINETS AND GLASS FRONT DISPLAYS UNDER CABINET LIGHTING GOURMET PREPARATION ISLAND WITH PENDANT LIGHTING* STAINLESS STEEL, ENERGY STAR APPLIANCES WITH SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR, BUILT-IN MICROWAVE, TALL TUB DISHWASHER AND ELECTRIC RANGE OPULENT TRACK LIGHTING IN KITCHEN AND DINING AREA SPA INSPIRED BATHS GRANITE COUNTERTOP WITH DESIGNER UNDERMOUNT SINK UPSCALE FRAMED MIRROR CUSTOM MAPLE CABINETRY OVERSIZED SOAKING TUB AND WALK-IN SHOWER* CERAMIC TILE SURROUND IN TUB AND SHOWER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4527 N. Lamar have any available units?
4527 N. Lamar doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 4527 N. Lamar have?
Some of 4527 N. Lamar's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4527 N. Lamar currently offering any rent specials?
4527 N. Lamar is not currently offering any rent specials.
Is 4527 N. Lamar pet-friendly?
Yes, 4527 N. Lamar is pet friendly.
Does 4527 N. Lamar offer parking?
Yes, 4527 N. Lamar offers parking.
Does 4527 N. Lamar have units with washers and dryers?
No, 4527 N. Lamar does not offer units with in unit laundry.
Does 4527 N. Lamar have a pool?
Yes, 4527 N. Lamar has a pool.
Does 4527 N. Lamar have accessible units?
No, 4527 N. Lamar does not have accessible units.
Does 4527 N. Lamar have units with dishwashers?
Yes, 4527 N. Lamar has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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