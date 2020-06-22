All apartments in Austin
Find more places like 11408 Bristle Oak TRL.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Austin, TX
/
11408 Bristle Oak TRL
Last updated April 29 2019 at 10:18 PM

11408 Bristle Oak TRL

11408 Bristle Oak Trl · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Austin
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all

Location

11408 Bristle Oak Trl, Austin, TX 78750

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
oven
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
SINGLE STORY HOME BACKING BEAUTIFUL GREENBELT WITH VIEWS OF WALKING PATHS & PARK*HUGE OPEN VAULTED LIVING ROOM W/FRENCH DOORS TO THE EXTERIOR*MOTHER IN LAW PLAN SEPARATING MASTER BEDROOM FROM SECONDARY BEDROOMS*LARGE MASTER*MASTER BATH FEATURES DOUBLE CLOSETS*THIS HOME IS LIGHT & BRIGHT WITH NICE WINDOWS*DINING ROOM CAN BE USED AS BREAKFAST AND/OR FORMAL - VERY FLEXIBLE FLOOR PLAN*TWO CAR GARAGE*ROUND ROCK SCHOOL DISTRICT*MINUTES TO LAKELINE MALL, SHOPPING & 183 INTERSECTION AND TOLLWAY*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11408 Bristle Oak TRL have any available units?
11408 Bristle Oak TRL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 11408 Bristle Oak TRL have?
Some of 11408 Bristle Oak TRL's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11408 Bristle Oak TRL currently offering any rent specials?
11408 Bristle Oak TRL is not currently offering any rent specials.
Is 11408 Bristle Oak TRL pet-friendly?
No, 11408 Bristle Oak TRL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Austin.
Does 11408 Bristle Oak TRL offer parking?
Yes, 11408 Bristle Oak TRL offers parking.
Does 11408 Bristle Oak TRL have units with washers and dryers?
No, 11408 Bristle Oak TRL does not offer units with in unit laundry.
Does 11408 Bristle Oak TRL have a pool?
No, 11408 Bristle Oak TRL does not have a pool.
Does 11408 Bristle Oak TRL have accessible units?
No, 11408 Bristle Oak TRL does not have accessible units.
Does 11408 Bristle Oak TRL have units with dishwashers?
Yes, 11408 Bristle Oak TRL has units with dishwashers.
Helpful Articles
Forms Needed to Rent an Apartment
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
11 Questions to Ask Potential Roommates
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

AMLI on Aldrich
2401 Aldrich St
Austin, TX 78723
Landmark at Barton Creek Apartment Homes
1781 Spyglass Dr
Austin, TX 78748
Platform
2823 E Martin Luther King Jr Blvd
Austin, TX 78702
South Shore District
1333 Shore District Dr
Austin, TX 78741
Toscana
13355 N US Hwy 183
Austin, TX 78750
Ridgeview
8600 Brodie Ln
Austin, TX 78745
The Gallery
3622 Manchaca Rd
Austin, TX 78704
Volume 6
2704 French Pl
Austin, TX 78722

Similar Pages

Austin 1 BedroomsAustin 2 Bedrooms
Austin Dog Friendly ApartmentsAustin Pet Friendly Places
Austin Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Antonio, TXRound Rock, TXKilleen, TXPflugerville, TX
New Braunfels, TXCedar Park, TXGeorgetown, TXSan Marcos, TX
Temple, TXLeander, TXKyle, TXUniversal City, TX

Nearby Neighborhoods

North AustinRiversideWest Oak Hill
Pleasant ValleyDowntown AustinMilwood
East Oak HillWindsor Park

Apartments Near Colleges

Huston-Tillotson UniversitySaint Edward's University
Austin Community College DistrictConcordia University-Texas
The University of Texas at Austin