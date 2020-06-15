All apartments in New York
Find more places like 302 West 76th Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
New York, NY
/
302 West 76th Street
Last updated June 14 2020 at 3:01 PM

302 West 76th Street

302 West 76th Street · (646) 577-5982
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
New York
See all
Upper West Side
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

302 West 76th Street, New York, NY 10023
Upper West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

Report This Listing

Amenities

hardwood floors
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
West 76th Street, Manhattan, New York, NY 10023 - 0 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. Stunning Studio on Prime UWS !! ++ STUNNING STUDIO ++ RENOVATED KITCHEN ++ MARBLED BATHROOM ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ FIREPLACE ++ PRIME UWS LOCATION NEAR TRAINS ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 14-Jun-20 / ID 3522814 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 302 West 76th Street have any available units?
302 West 76th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 302 West 76th Street currently offering any rent specials?
302 West 76th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 302 West 76th Street pet-friendly?
No, 302 West 76th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 302 West 76th Street offer parking?
No, 302 West 76th Street does not offer parking.
Does 302 West 76th Street have units with washers and dryers?
No, 302 West 76th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 302 West 76th Street have a pool?
No, 302 West 76th Street does not have a pool.
Does 302 West 76th Street have accessible units?
No, 302 West 76th Street does not have accessible units.
Does 302 West 76th Street have units with dishwashers?
No, 302 West 76th Street does not have units with dishwashers.
Does 302 West 76th Street have units with air conditioning?
No, 302 West 76th Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 302 West 76th Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Gateway
389 South End Avenue
New York, NY 10280
63 Wall Street
67 Wall Street Ct
New York, NY 10005
18-20 Cornelia Street
20 Cornelia Street
New York, NY 10014
222 W80
222 W 80th St
New York, NY 10024
Renoir House
225 E 63rd St
New York, NY 10065
Murray Hill Tower
245 E 40th St
New York, NY 10016
160 Riverside Boulevard
160 Riverside Blvd
New York, NY 10069
253 West 72nd Street
253 West 72nd Street
New York, NY 10023

Similar Pages

New York 1 BedroomsNew York 2 Bedrooms
New York Dog Friendly ApartmentsNew York Pet Friendly Places
New York Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Brooklyn, NYQueens, NYBronx, NYJersey City, NJ
Newark, NJYonkers, NYHoboken, NJElizabeth, NJ
Staten Island, NYNew Rochelle, NYBayonne, NJWest New York, NJ

Nearby Neighborhoods

Upper West SideUpper East SideHell's Kitchen
ChelseaMidtown EastWashington Heights
HarlemEast Harlem

Apartments Near Colleges

CUNY John Jay College of Criminal JusticeMetropolitan College of New York
Columbia University in the City of New YorkAmerican Musical and Dramatic Academy
Barnard College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity