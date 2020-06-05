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238 Mott St
Last updated February 19 2020 at 9:42 AM

238 Mott St

238 Mott Street · (201) 845-7300
COVID-19 Update
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Location

238 Mott Street, New York, NY 10012
NoLita

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$4,800

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1 Bed · 1 Bath · 450 sqft

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Amenities

internet access
refrigerator
Unit Amenities
refrigerator
Property Amenities
internet access
THIS IS A GREAT 1 BEDROOM APARTMENT AVAILABLE FROM AUGUST 10, ITS IN A PRIVILEGED LOCATION NEAR THE CORNER OF MOTT AND PRINCE STREET RIGHT IN THE HEART OF NOLITA, AND JUST STEPS AWAY FROM VIBRANT SOHO EXCITING LOWER EAST SIDE, EAST VILLAGE, NOHO...AND MORE!.

APARTMENT HAS SEPARATE BEDROOM WITH A BRAND NEW QUEEN SIZE BED & BIG WINDOW, THERE IS A GOOD SIZE LIVING ROOM WITH FLAT SCREEN TV, NICE NEW SOFA WITH ALSO NEW HIGH DINING TABLE WITH STOOLS. IS VERY BRIGHT AS IT HAS TWO BIG WINDOWS FACING BEAUTIFUL MOTT STREET. KITCHEN HAS LOTS OF CABINETS WITH A BIG SIZE FRIDGE AND SMALL TABLE WITH 2 CHAIRS, BATHROOM IS NOT BIG BUT HAS ALL YOU NEED INCLUDING ANOTHER SMALL WINDOW

PLACE HAS HIGH SPEED INTERNET, TV.. LOTS OF LIGHT (IT HAS 5 WINDOWS FACING MOTT STREET) VERY QUITE AS MOTT HAS NOT MUCH TRAFFIC.. 4RD FLOOR WALK UP

PRICE FOR MONTHLY STAYS ITS $4800 BUT CHECK WITH ME CAUSE DEPENDING ON THE MONTH COULD BE A BIT LESS+$120 FLAT RATE FOR ALL UTILITIES

ABOUT THE NEIGHBORHOOD...WELL WHAT CAN I SAY....ITS HARD TO DESCRIBE NOLITA ... YOU HAVE THE BEST OF THE BEST HERE...BEST RESTAURANTS, BEST SHOPS...BEST BARS...PLENTY OF THINGS TO DO YOULL NEED AN ENTIRE MONTH TO EXPLORE THIS NEIGHBORHOOD AND IF IS NOT ENOUGH...
SOHO IS JUST 2 BLOCKS AWAY WALKING EAST AND LOWER EAST SIDE ANOTHER 2 BLOCKS WALKING WEST...NEW MUSEUM 1 MINUTE AWAY...WHOLEFOODS SUPERMARKET RIGHT BESIDE THE MUSEUM...

SUBWAY: JUST ONE BLOCK AWAY ON PRINCE AND BROADWAY YELLOW LINE
ANOTHER BLOCK AWAY 6 TRAIN ON SPRING & LAFAYETTE. THESE ARE THE CLOSEST BUT THERE ARE OTHER SUBWAY LINES JUST WALKING DISTANCE

THANKS SO MUCH FOR LOOKING AND PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT ME FOR FURTHER INFO

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 238 Mott St have any available units?
238 Mott St has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 238 Mott St currently offering any rent specials?
238 Mott St isn't currently offering any rent specials.
Is 238 Mott St pet-friendly?
No, 238 Mott St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 238 Mott St offer parking?
No, 238 Mott St does not offer parking.
Does 238 Mott St have units with washers and dryers?
No, 238 Mott St does not offer units with in unit laundry.
Does 238 Mott St have a pool?
No, 238 Mott St does not have a pool.
Does 238 Mott St have accessible units?
No, 238 Mott St does not have accessible units.
Does 238 Mott St have units with dishwashers?
No, 238 Mott St does not have units with dishwashers.
Does 238 Mott St have units with air conditioning?
No, 238 Mott St does not have units with air conditioning.
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