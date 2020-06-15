170 2nd Ave 10

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SPACIOUS 1BR IN THE HEART OF EAST VILLAG/ DOORMAN - Property Id: 241636
NO FEE!
GORGEOUS 1 BDR, FULLY RENOVATED AND VERY SPACIOUS IN A WELL MAINTAINED DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF THE EAST VILLAGE.
BRIGHT APARTMENT, KING SIZE BEDROOM, VERY LARGE LIVING ROOM
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND STEEL APPLIANCES INCLUDING A DISHWASHER!
WINDOWED BATHROOM
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE INCLUDING A WALK-IN CLOSET.
WELL MAINTAINED ELEVATOR/ 24/7 DOORMAN BUILDING LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER AND A PACKAGE ROOM
GREAT LOCATION IN THE HEART OF THE EAST VILLAGE.
PETS ARE WELCOME, NO PETS FEE.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
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Property Id 241636
(RLNE5858807)