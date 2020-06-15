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170 2nd Ave 10
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

170 2nd Ave 10

170 2nd Ave · (917) 530-8943
COVID-19 Update
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Location

170 2nd Ave, New York, NY 10003
East Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 10 · Avail. now

$3,500

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
on-site laundry
SPACIOUS 1BR IN THE HEART OF EAST VILLAG/ DOORMAN - Property Id: 241636

NO FEE!
GORGEOUS 1 BDR, FULLY RENOVATED AND VERY SPACIOUS IN A WELL MAINTAINED DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF THE EAST VILLAGE.
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PETS ARE WELCOME, NO PETS FEE.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/241636
Property Id 241636

(RLNE5858807)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 170 2nd Ave 10 have any available units?
170 2nd Ave 10 has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 170 2nd Ave 10 have?
Some of 170 2nd Ave 10's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 170 2nd Ave 10 currently offering any rent specials?
170 2nd Ave 10 isn't currently offering any rent specials.
Is 170 2nd Ave 10 pet-friendly?
Yes, 170 2nd Ave 10 is pet friendly.
Does 170 2nd Ave 10 offer parking?
No, 170 2nd Ave 10 does not offer parking.
Does 170 2nd Ave 10 have units with washers and dryers?
No, 170 2nd Ave 10 does not offer units with in unit laundry.
Does 170 2nd Ave 10 have a pool?
No, 170 2nd Ave 10 does not have a pool.
Does 170 2nd Ave 10 have accessible units?
No, 170 2nd Ave 10 does not have accessible units.
Does 170 2nd Ave 10 have units with dishwashers?
Yes, 170 2nd Ave 10 has units with dishwashers.
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