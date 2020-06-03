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923 S EATON STREET
Last updated October 14 2019 at 9:51 PM

923 S EATON STREET

923 S Eaton St · No Longer Available
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Location

923 S Eaton St, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
IMMACULATE 4 STORY TOWN HOME WITH EVERY UPGRADE! HIGH END FINISHES THROUGHOUT COMPLETE WITH SOLID DOORS, BALDWIN HARDWARE, FINISHED IN PLACE WHITE OAK FLOORING, TOP OF THE LINE COMMERCIAL GRADE APPLIANCES AND QUARTZ COUNTERS. ADDITIONAL PULL OUT REFRIGERATOR AND FREEZER IN KITCHEN PLUS FULL WALL SIZE WINE FRIDGE. LOADS OF NATURAL LIGHT WITH OVER 10' CEILINGS AND TALL WINDOWS. ALL CUSTOM RESTORATION HARDWARE LIGHTING AND WINDOW TREATMENTS CONVEY! HUGE 2 CAR GARAGE. 3 DECKS INCLUDING A LARGE ROOFTOP DECK WITH CITY AND WATER VIEWS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 923 S EATON STREET have any available units?
923 S EATON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 923 S EATON STREET have?
Some of 923 S EATON STREET's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 923 S EATON STREET currently offering any rent specials?
923 S EATON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 923 S EATON STREET pet-friendly?
No, 923 S EATON STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 923 S EATON STREET offer parking?
Yes, 923 S EATON STREET offers parking.
Does 923 S EATON STREET have units with washers and dryers?
No, 923 S EATON STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 923 S EATON STREET have a pool?
No, 923 S EATON STREET does not have a pool.
Does 923 S EATON STREET have accessible units?
No, 923 S EATON STREET does not have accessible units.
Does 923 S EATON STREET have units with dishwashers?
No, 923 S EATON STREET does not have units with dishwashers.
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