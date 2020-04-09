All apartments in Baltimore
Find more places like 621 S PATTERSON PARK AVENUE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Baltimore, MD
/
621 S PATTERSON PARK AVENUE
Last updated June 16 2019 at 5:59 PM

621 S PATTERSON PARK AVENUE

621 South Patterson Park Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Baltimore
See all
Canton
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

621 South Patterson Park Avenue, Baltimore, MD 21231
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
garage
new construction
EXTREMELY RARE & UNIQUE RENOVATION WITH STUNNING DETACHED CARRIAGE HOUSE AND GIGANTIC COURTYARD FOR AN AMAZING ENTERTAINING EXPERIENCE. 3 STORY 15+ FT WIDE RENOVATION WITH 2 CAR REAR ENTRY GARAGE WITH ADDITIONAL OFF STREET PARKING. MAIN HOME FEATURES 3 GIGANTIC BEDROOMS WITH 3.5 BATHROOMS ABOVE GRADE. OVER 3,000 SQ FT OF LIVING SPACE. GLISTENING HARDWOODS CASCADE THROUGHOUT. ENJOY CUSTOM WHITE CABINETRY, STUNNING MARBLE COUNTERS, IMPORTED TILE, ITALIAN GLASS BACKSPLASH, DESIGNER LIGHTING, 9 FT CEILINGS ON MAIN LEVEL, CATHEDRAL CEILINGS ON 2ND AND 3RD LEVEL, FLOATING STAIRCASE WITH CUSTOM WINDOWS, BRAND NEW WASHER AND DRYER, SS APPLIANCES IN DESIGNER CHEF'S KITCHEN WHICH INCLUDE TOP OF THE LINE GE MONOGRAM APPLIANCE PACKAGE: 48 INCH RANGE AND HOOD, 48 INCH REFRIDGERATOR, WINE COOLER, AND DISHWASHER. LOADS OF NATURAL LIGHT. WHOLE HOUSE AUDIO THROUGHOUT. STATE OF THE ART SECURITY SYSTEM WITH REMOTE ACCESS AND MONITORING INCLUDING 4 CAMERAS WHICH COVER ENTRY POINT INTO HOME. 3-ZONE CLIMATE CONTROL IN THE MAIN HOUSE WITH 4TH ZONE IN THE CARRIAGE HOUSE. NEWLY CONSTRUCTED CARRIAGE HOUSE - FRENCH COUNTRY STYLE WITH HARDY PLANK SIDING AND CUSTOM WOOD FINISHES, MODERN EFFICIENCY KITCHEN, FULL BATH, STUDIO STYLE LIVING SPACE, OUTDOOR DECK WITH CUSTOM IRON RAILINGS. CLOSE PROXIMITY TO CANTON SQUARE, FELLS POINT, LOCAL SHOPPING, DINING, AND ALL MAJOR HIGHWAYS. SCHEDULE A PRIVATE TOUR TODAY - MUST SEE!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have any available units?
621 S PATTERSON PARK AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have?
Some of 621 S PATTERSON PARK AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 621 S PATTERSON PARK AVENUE currently offering any rent specials?
621 S PATTERSON PARK AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 621 S PATTERSON PARK AVENUE pet-friendly?
No, 621 S PATTERSON PARK AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE offer parking?
Yes, 621 S PATTERSON PARK AVENUE offers parking.
Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 621 S PATTERSON PARK AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have a pool?
No, 621 S PATTERSON PARK AVENUE does not have a pool.
Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have accessible units?
No, 621 S PATTERSON PARK AVENUE does not have accessible units.
Does 621 S PATTERSON PARK AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 621 S PATTERSON PARK AVENUE has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
9 Tips to Get Cheaper Rent
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Fairway Ridge
4998 W Forest Park Ave
Baltimore, MD 21207
Liberty Gardens
7005 Rudisill Ct
Baltimore, MD 21244
Hillsdale Manor Apartments
4738 Wakefield Rd
Baltimore, MD 21216
521 St Paul Street
521 Saint Paul St
Baltimore, MD 21202
Wheelhouse
7 W Cross St
Baltimore, MD 21230
1212 East Apartments
1212 S East Ave
Baltimore, MD 21224
Alta Brewers Hill
1211 South Eaton Street
Baltimore, MD 49224
Broadview
105 W 39th St
Baltimore, MD 21210

Similar Pages

Baltimore 1 BedroomsBaltimore 2 Bedrooms
Baltimore Apartments with ParkingBaltimore Pet Friendly Places
Baltimore Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MD
Towson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MD
Cockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MD

Nearby Neighborhoods

Downtown BaltimoreFrankfordHarford Echodale Perring Parkway
Fells PointGlenCharles Village
CheswoldeMid Town Belvedere

Apartments Near Colleges

Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State UniversityJohns Hopkins University
Loyola University Maryland