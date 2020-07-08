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2739 Presbury Street
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2739 Presbury Street

2739 Presbury Street · No Longer Available
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Location

2739 Presbury Street, Baltimore, MD 21216
Coppin Heights

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
bbq/grill
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
bbq/grill
****OPEN HOUSE ON MONDAY 9/9 @ 5:30PM ******
THIS IS A FRESHLY PAINTED SPACIOUS 3bds/1bth END OF UNIT TOWNHOUSE WITH TNS OF SPACE. SEPARATE LIVING AND DINING AND A HUGE KITCHEN. CENTRAL HEATING AND COOLING, NICE WOOD FLOORS AND A COVERED FRONT PORCH. THE BACKYARD IS FENCED WITH SPACE FOR A BARBECUE GRILL OR JUST SIT OUT...EXPANSIVE BASEMENT COMES WITH WASHER/DRYER IN UNIT AND STORAGE ROOM COME SEE IT AT OUR OPEN HOUSE ON MONDAY 9/9 AT 5:30PM. Phone (240) 206 6044
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2739 Presbury Street have any available units?
2739 Presbury Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2739 Presbury Street have?
Some of 2739 Presbury Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2739 Presbury Street currently offering any rent specials?
2739 Presbury Street is not currently offering any rent specials.
Is 2739 Presbury Street pet-friendly?
No, 2739 Presbury Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2739 Presbury Street offer parking?
No, 2739 Presbury Street does not offer parking.
Does 2739 Presbury Street have units with washers and dryers?
Yes, 2739 Presbury Street offers units with in unit laundry.
Does 2739 Presbury Street have a pool?
No, 2739 Presbury Street does not have a pool.
Does 2739 Presbury Street have accessible units?
No, 2739 Presbury Street does not have accessible units.
Does 2739 Presbury Street have units with dishwashers?
No, 2739 Presbury Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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