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1200 STEUART STREET
Last updated May 6 2020 at 8:13 PM

1200 STEUART STREET

1200 Steuart Street · (410) 675-1550
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1200 Steuart Street, Baltimore, MD 21230
Locust Point

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1200 STEUART STREET have any available units?
1200 STEUART STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1200 STEUART STREET have?
Some of 1200 STEUART STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1200 STEUART STREET currently offering any rent specials?
1200 STEUART STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 1200 STEUART STREET pet-friendly?
No, 1200 STEUART STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1200 STEUART STREET offer parking?
Yes, 1200 STEUART STREET does offer parking.
Does 1200 STEUART STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1200 STEUART STREET offers units with in unit laundry.
Does 1200 STEUART STREET have a pool?
No, 1200 STEUART STREET does not have a pool.
Does 1200 STEUART STREET have accessible units?
No, 1200 STEUART STREET does not have accessible units.
Does 1200 STEUART STREET have units with dishwashers?
Yes, 1200 STEUART STREET has units with dishwashers.
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