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118 E NORTHERN PKWY
Last updated April 3 2020 at 2:39 PM

118 E NORTHERN PKWY

118 East Northern Parkway · (866) 677-6937
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Location

118 East Northern Parkway, Baltimore, MD 21212
Homeland

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,250

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 118 E NORTHERN PKWY have any available units?
118 E NORTHERN PKWY has a unit available for $4,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 118 E NORTHERN PKWY have?
Some of 118 E NORTHERN PKWY's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 118 E NORTHERN PKWY currently offering any rent specials?
118 E NORTHERN PKWY isn't currently offering any rent specials.
Is 118 E NORTHERN PKWY pet-friendly?
No, 118 E NORTHERN PKWY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 118 E NORTHERN PKWY offer parking?
Yes, 118 E NORTHERN PKWY does offer parking.
Does 118 E NORTHERN PKWY have units with washers and dryers?
No, 118 E NORTHERN PKWY does not offer units with in unit laundry.
Does 118 E NORTHERN PKWY have a pool?
No, 118 E NORTHERN PKWY does not have a pool.
Does 118 E NORTHERN PKWY have accessible units?
No, 118 E NORTHERN PKWY does not have accessible units.
Does 118 E NORTHERN PKWY have units with dishwashers?
No, 118 E NORTHERN PKWY does not have units with dishwashers.
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