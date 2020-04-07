118 E NORTHERN PKWY

Amenities
ALL BRICK CENTER HALL COLONIAL. DEEDED EXTRA SIDE LOT OFFERS SPACE AND PRIVACY. OVER-SIZED FENCED YARD, TWO CAR GARAGE, UPDATED KITCHEN, FINISHED BASEMENT WITH 2ND KITCHEN (POTENTIAL RENTAL INCOME?), SIDE ENCLOSED PORCH, AND WALK-UP ATTIC WITH GREAT STORAGE SPACE.ENJOY SPACIOUS ROOM SIZES- HUGE LIVING ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE AND CONNECTING TO ENCLOSED SIDE PORCH, LARGE DINING ROOM WITH BUILT-IN CORNER CABINETS, KITCHEN WITH BREAKFAST TABLE AREA, HUGE OWNER SUITE, AND LARGE SECONDARY BEDROOMS.NEW HVAC SYSTEM, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, OFFICE WITH BUILT-IN SHELVING AND CABINETS, SLATE ROOF, FRESHLY PAINTED.