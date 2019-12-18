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1011 S LINWOOD AVE
Last updated June 4 2020 at 9:13 AM

1011 S LINWOOD AVE

1011 South Linwood Avenue · (866) 677-6937
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Location

1011 South Linwood Avenue, Baltimore, MD 21224
Canton

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INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,699

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1011 S LINWOOD AVE have any available units?
1011 S LINWOOD AVE has a unit available for $2,699 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1011 S LINWOOD AVE have?
Some of 1011 S LINWOOD AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1011 S LINWOOD AVE currently offering any rent specials?
1011 S LINWOOD AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1011 S LINWOOD AVE pet-friendly?
No, 1011 S LINWOOD AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1011 S LINWOOD AVE offer parking?
Yes, 1011 S LINWOOD AVE does offer parking.
Does 1011 S LINWOOD AVE have units with washers and dryers?
No, 1011 S LINWOOD AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1011 S LINWOOD AVE have a pool?
No, 1011 S LINWOOD AVE does not have a pool.
Does 1011 S LINWOOD AVE have accessible units?
No, 1011 S LINWOOD AVE does not have accessible units.
Does 1011 S LINWOOD AVE have units with dishwashers?
No, 1011 S LINWOOD AVE does not have units with dishwashers.
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