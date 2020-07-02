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Boston, MA
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9 City Point Ct.
Last updated July 9 2020 at 2:50 PM

9 City Point Ct.

9 City Point Court · (617) 999-0597
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Location

9 City Point Court, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,600

3 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
PET FRIENDLY EAST SIDE 3 BED/1.5 BATH SINGLE FAMILY HOME JUST BLOCKS TO CASTLE ISLAND. RENOVATED UNIT OFFERS HARDWOOD FLOORS, FULLY APPLIANCED GRANITE/SS KITCHEN, 3 LEVELS OF LIVING, QUEEN SIZE BEDROOMS, FINISHED BASEMENT GREAT FOR 3RD BEDROOM/OFFICE/DEN, LAUNDRY IN-UNIT AND BACK DECK/PATIO AREA. PREMIER EAST SIDE LOCATION JUST BLOCKS TO PUBLIC TRANSPORTATION, PARKS/BEACHES, SEAPORT DISTRICT AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9 City Point Ct. have any available units?
9 City Point Ct. has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 9 City Point Ct. have?
Some of 9 City Point Ct.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9 City Point Ct. currently offering any rent specials?
9 City Point Ct. is not currently offering any rent specials.
Is 9 City Point Ct. pet-friendly?
Yes, 9 City Point Ct. is pet friendly.
Does 9 City Point Ct. offer parking?
No, 9 City Point Ct. does not offer parking.
Does 9 City Point Ct. have units with washers and dryers?
Yes, 9 City Point Ct. offers units with in unit laundry.
Does 9 City Point Ct. have a pool?
No, 9 City Point Ct. does not have a pool.
Does 9 City Point Ct. have accessible units?
No, 9 City Point Ct. does not have accessible units.
Does 9 City Point Ct. have units with dishwashers?
Yes, 9 City Point Ct. has units with dishwashers.
Interested in 9 City Point Ct.?
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