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686 East 8th St.
Last updated July 10 2020 at 9:13 AM

686 East 8th St.

686 East Eighth Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

686 East Eighth Street, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,800

3 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 686 East 8th St. have any available units?
686 East 8th St. has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 686 East 8th St. have?
Some of 686 East 8th St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 686 East 8th St. currently offering any rent specials?
686 East 8th St. is not currently offering any rent specials.
Is 686 East 8th St. pet-friendly?
Yes, 686 East 8th St. is pet friendly.
Does 686 East 8th St. offer parking?
Yes, 686 East 8th St. offers parking.
Does 686 East 8th St. have units with washers and dryers?
Yes, 686 East 8th St. offers units with in unit laundry.
Does 686 East 8th St. have a pool?
No, 686 East 8th St. does not have a pool.
Does 686 East 8th St. have accessible units?
No, 686 East 8th St. does not have accessible units.
Does 686 East 8th St. have units with dishwashers?
Yes, 686 East 8th St. has units with dishwashers.
Interested in 686 East 8th St.?
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