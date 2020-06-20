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403 West 1st St.
Last updated June 8 2020 at 2:23 PM

403 West 1st St.

403 West First Street · (617) 269-6400
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Location

403 West First Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1608 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
elevator
parking
garage
*PLEASE SEE VIDEO TOUR* AVAILABLE FOR SEPTEMBER 2 BED 2 BATH 2014 CONSTRUCTION WITH HEATED GARAGE PARKING! STREAMLINED UNIT OFFERING OPEN FLOOR PLANS WITH EUROPEAN KITCHENS EQUIPPED WITH A FLEET OF STAINLESS "VIKING" APPLIANCES AND QUARTZ COUNTERS, HARDWOOD FLOORS, CENTRAL AIR, LAUNDRY, IMPRESSIVE AUDIO PACKAGE INCLUDING "NEST" THERMOSTAT'S AND PRIVATE FRONT FACING GLASS DECK WITH CITY VIEWS! KING SIZE MASTER SUITES WITH GLASS STEAM SHOWERS AND POLISHED FITTINGS. KING SIZE GUEST BEDROOM, LANDSCAPED COMMON COURTYARD AND PRIVATE PET PLAY AREA WITH AMENITIES, PRIVATE ROOF DECK, ELEVATOR AND PROFESSIONALLY MANAGED. TENANT TO PAY FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 403 West 1st St. have any available units?
403 West 1st St. has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 403 West 1st St. have?
Some of 403 West 1st St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 403 West 1st St. currently offering any rent specials?
403 West 1st St. isn't currently offering any rent specials.
Is 403 West 1st St. pet-friendly?
Yes, 403 West 1st St. is pet friendly.
Does 403 West 1st St. offer parking?
Yes, 403 West 1st St. does offer parking.
Does 403 West 1st St. have units with washers and dryers?
Yes, 403 West 1st St. offers units with in unit laundry.
Does 403 West 1st St. have a pool?
No, 403 West 1st St. does not have a pool.
Does 403 West 1st St. have accessible units?
No, 403 West 1st St. does not have accessible units.
Does 403 West 1st St. have units with dishwashers?
Yes, 403 West 1st St. has units with dishwashers.
Have a question for 403 West 1st St.?
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