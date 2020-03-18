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Boston, MA
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11 Commonwealth Ct #1
Last updated June 11 2020 at 8:45 AM

11 Commonwealth Ct #1

11 Commonwealth Ct · (617) 637-3661
COVID-19 Update
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Location

11 Commonwealth Ct, Boston, MA 02135
Commonwealth

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. Jul 1

$2,250

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 750 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
BEAUTIFUL RECENTLY RENOVATED TWO BEDROOM. NEWER BAMBOO HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT! HEAT INCLUDED. ONE DEEDED PARKING SPACE #40. STAINLESS STEEL APPLIANCES. NEWER KITCHEN. WALLS, FLOORS, RECESSED LIGHTING, BATHROOM ALL RECENTLY RENOVATED!
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NEAR ST. ELIZABETHS AND FRANCISCAN CHILDREN'S HOSPITALS. WALKING DISTANCE TO GREAT BARS & RESTAURANTS
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11 Commonwealth Ct #1 have any available units?
11 Commonwealth Ct #1 has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 11 Commonwealth Ct #1 have?
Some of 11 Commonwealth Ct #1's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11 Commonwealth Ct #1 currently offering any rent specials?
11 Commonwealth Ct #1 isn't currently offering any rent specials.
Is 11 Commonwealth Ct #1 pet-friendly?
Yes, 11 Commonwealth Ct #1 is pet friendly.
Does 11 Commonwealth Ct #1 offer parking?
Yes, 11 Commonwealth Ct #1 does offer parking.
Does 11 Commonwealth Ct #1 have units with washers and dryers?
No, 11 Commonwealth Ct #1 does not offer units with in unit laundry.
Does 11 Commonwealth Ct #1 have a pool?
No, 11 Commonwealth Ct #1 does not have a pool.
Does 11 Commonwealth Ct #1 have accessible units?
No, 11 Commonwealth Ct #1 does not have accessible units.
Does 11 Commonwealth Ct #1 have units with dishwashers?
Yes, 11 Commonwealth Ct #1 has units with dishwashers.
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