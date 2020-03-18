11 Commonwealth Ct #1

Amenities
BEAUTIFUL RECENTLY RENOVATED TWO BEDROOM. NEWER BAMBOO HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT! HEAT INCLUDED. ONE DEEDED PARKING SPACE #40. STAINLESS STEEL APPLIANCES. NEWER KITCHEN. WALLS, FLOORS, RECESSED LIGHTING, BATHROOM ALL RECENTLY RENOVATED!
EXCELLENT LOCATION BRIGHTING/BROOKLINE LINE, WALK TO WHOLE FOODS, B & C TRAIN LINES
NEAR ST. ELIZABETHS AND FRANCISCAN CHILDREN'S HOSPITALS. WALKING DISTANCE TO GREAT BARS & RESTAURANTS
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