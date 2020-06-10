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3242 N Hoyne Ave
Last updated March 18 2020 at 3:44 AM

3242 N Hoyne Ave

3242 North Hoyne Avenue · (312) 857-3741
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3242 North Hoyne Avenue, Chicago, IL 60618
North Center

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
gym
parking
bbq/grill
internet access
**EMAILS ONLY PLEASE, (not calls) FOR FASTEST MOST THOROUGH RESPONSE, AND RECEIVE A VIDEO TOUR WITH THE REPLY! SQFT IS APPROXIMATE. LOOKING FOR MAY 1 LEASE STARTS ONLY AT THIS TIME. Photos are from previous rental cycle**READY MAY 1: Top Floor 3bed/2ba Duplex-Up with TWO outdoor decks IN INTIMATE 3-UNIT BUILDING IN ROSCOE VILLAGE! OUTDOOR PARKING SPACE (tandem, can fit 2 cars!) included in rate! RESIDENTIAL NEIGHBORHOOD WITH HIP RESTAURANTS AND SHOPPING. ERRANDS HAVE NEVER BEEN EASIER: MARIANOS, JEWEL-OSCO, COSTCO, BRAND NEW WHOLE FOODS OPENS MARCH 22 ON LINCOLN/BELMONT! XSPORT FITNESS, PET DAYCARES, PUBS, RESTAURANTS, MUSIC VENUES, HAMLIN & FELLGER PARK - SO MUCH MORE!MAIN LEVEL: CENTRAL A/C, HARDWOOD THRUOUT, LARGE EAT-IN KITCHEN WITH DISHWASHER LEADS TO BACK DECK FOR GRILLING AND RELAXING. LARGE OPEN LIVING ROOM STREAMS SUNLIGHT! 1 BEDROOM, 1 FULL BATH. IN-UNIT LAUNDRY ON THIS FLOOR IN ITS OWN LAUNDRY/UTILITY ROOM. 2nd FLOOR: 2 JUMBO BEDROOMS W/SKYLIGHTS, NATURAL SUN, AND *EXTRA* DEN SPACE. NICELY CARPETED. FULL BATHROOM WITH 2 SHOWERS! ONE STAND-UP STALL AND A FULL SHOWER/TUB. 2ND OUTDOOR DECK OFF OF 2ND BEDROOM. HUGE 3bed FOR THE NEIGHBORHOOD - ALL BEDROOMS EASILY FIT KING BEDS WITH ADDITIONAL ROOM TO SPARE. CUSTOMIZE THE SPACE AND MAKE IT YOUR OWN! Note: 2nd Floor has central heat, but does not have central a/c. Tenants use their own in-window a/c units in the summertime. Main level does have central a/c.PETS NEGOTIABLE WITH ADDITIONAL PET FEE. NO SECURITY DEPOSIT! ONE-TIME NONREFUNDABLE MOVE-IN FEE. $50 APP FEE, PER TENANT 18. ALL TENANTS NEED TO APPLY AND BE NAMED ON LEASE. RENTERS WILL NEED RENTERS INSURANCE FOR THE LEASE DURATION. RENTERS PAY ALL UTILITIES (HEAT/GAS, ELECTRIC, CABLE, INTERNET), and TENANT WILL PAY MONTHLY $20 BUNDLED SERVICE FEE, WHICH INCL BUILDING SERVICES AND REGULATORY COMPLIANCE.**EMAILS ONLY PLEASE, (not calls) FOR FASTEST MOST THOROUGH RESPONSE, AND RECEIVE A VIDEO TOUR WITH THE REPLY! SQFT IS APPROXIMATE. LOOKING FOR MAY 1 LEASE STARTS ONLY AT THIS TIME. Photos are from previous rental cycle**Listed by Licensed IL BrokerJUSTINE DAMOUR - WESTWARD360 Westward3601084

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3242 N Hoyne Ave have any available units?
3242 N Hoyne Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3242 N Hoyne Ave have?
Some of 3242 N Hoyne Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3242 N Hoyne Ave currently offering any rent specials?
3242 N Hoyne Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3242 N Hoyne Ave pet-friendly?
No, 3242 N Hoyne Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 3242 N Hoyne Ave offer parking?
Yes, 3242 N Hoyne Ave does offer parking.
Does 3242 N Hoyne Ave have units with washers and dryers?
Yes, 3242 N Hoyne Ave offers units with in unit laundry.
Does 3242 N Hoyne Ave have a pool?
No, 3242 N Hoyne Ave does not have a pool.
Does 3242 N Hoyne Ave have accessible units?
No, 3242 N Hoyne Ave does not have accessible units.
Does 3242 N Hoyne Ave have units with dishwashers?
Yes, 3242 N Hoyne Ave has units with dishwashers.
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