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1155 W Madison
Last updated July 8 2020 at 8:47 AM

1155 W Madison

1155 West Madison Street · (312) 324-0470
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Location

1155 West Madison Street, Chicago, IL 60607
Near West Side

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
*Email, please, for fastest response*AVAILABLE AUGUST 1! LOFT-STYLE 2BED/2BA CORNER CONDO UNIT IN DESIRABLE WEST LOOP/NEAR WEST SIDE LOCATION! RESTAURANTS, CAFES, BARS, PARKS, SKINNER SCHOOL DISTRICT - VERY POPULAR! UNIT FEATURES: EAST/WEST/NORTH VIEWS (SUNSET VIEWS!), BALCONY, IN-UNIT LAUNDRY, CENTRAL A/C, DISHWASHER, OPEN KITCHEN/LIVING RM W/BREAKFAST BAR, FIREPLACE, HIGH CEILINGS W/EXPOSED DUCTWORK, CARPET IN BEDRMS, DUAL SINK MASTER BED, 2 SOAKING TUBS, AND MORE! PETS NEGOTIABLE W/ADD'L PET FEE. (1) ATTACHED GARAGE PARKING SPACE!NO SECURITY DEPOSIT! ONE-TIME MOVE-IN FEE ( Condo Association Move-In Fees). $50 APP FEE, PER TENANT 18. VERIFIABLE INCOME APPROX $102,000, CLEAN BACKGROUNDS. Tenant will pay a monthly bundled service fee of $30, which includes building services and regulatory compliance.*EMAILS ONLY PLEASE DURING THIS BUSY RENTAL SEASON.*Listed by Licensed IL Leasing Agent Ashley BogertWestward360, LLC

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1155 W Madison have any available units?
1155 W Madison doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1155 W Madison have?
Some of 1155 W Madison's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1155 W Madison currently offering any rent specials?
1155 W Madison is not currently offering any rent specials.
Is 1155 W Madison pet-friendly?
Yes, 1155 W Madison is pet friendly.
Does 1155 W Madison offer parking?
Yes, 1155 W Madison offers parking.
Does 1155 W Madison have units with washers and dryers?
Yes, 1155 W Madison offers units with in unit laundry.
Does 1155 W Madison have a pool?
No, 1155 W Madison does not have a pool.
Does 1155 W Madison have accessible units?
No, 1155 W Madison does not have accessible units.
Does 1155 W Madison have units with dishwashers?
Yes, 1155 W Madison has units with dishwashers.
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