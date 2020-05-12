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Sandy Springs, GA
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4820 Powers Ferry Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4820 Powers Ferry Road

4820 Powers Ferry Rd NW · No Longer Available
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Location

4820 Powers Ferry Rd NW, Sandy Springs, GA 30327
Sandy Springs ITP

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4820 Powers Ferry Road have any available units?
4820 Powers Ferry Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 4820 Powers Ferry Road have?
Some of 4820 Powers Ferry Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4820 Powers Ferry Road currently offering any rent specials?
4820 Powers Ferry Road is not currently offering any rent specials.
Is 4820 Powers Ferry Road pet-friendly?
No, 4820 Powers Ferry Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 4820 Powers Ferry Road offer parking?
Yes, 4820 Powers Ferry Road offers parking.
Does 4820 Powers Ferry Road have units with washers and dryers?
Yes, 4820 Powers Ferry Road offers units with in unit laundry.
Does 4820 Powers Ferry Road have a pool?
No, 4820 Powers Ferry Road does not have a pool.
Does 4820 Powers Ferry Road have accessible units?
No, 4820 Powers Ferry Road does not have accessible units.
Does 4820 Powers Ferry Road have units with dishwashers?
Yes, 4820 Powers Ferry Road has units with dishwashers.
Does 4820 Powers Ferry Road have units with air conditioning?
No, 4820 Powers Ferry Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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