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Pembroke Pines, FL
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13762 NW 16th St
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

13762 NW 16th St

13762 Northwest 16th Street · (954) 253-9626
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Location

13762 Northwest 16th Street, Pembroke Pines, FL 33028
Pembroke Falls

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,600

5 Bed · 3 Bath · 2830 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
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pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13762 NW 16th St have any available units?
13762 NW 16th St has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 13762 NW 16th St have?
Some of 13762 NW 16th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13762 NW 16th St currently offering any rent specials?
13762 NW 16th St is not currently offering any rent specials.
Is 13762 NW 16th St pet-friendly?
No, 13762 NW 16th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 13762 NW 16th St offer parking?
No, 13762 NW 16th St does not offer parking.
Does 13762 NW 16th St have units with washers and dryers?
Yes, 13762 NW 16th St offers units with in unit laundry.
Does 13762 NW 16th St have a pool?
Yes, 13762 NW 16th St has a pool.
Does 13762 NW 16th St have accessible units?
No, 13762 NW 16th St does not have accessible units.
Does 13762 NW 16th St have units with dishwashers?
Yes, 13762 NW 16th St has units with dishwashers.
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