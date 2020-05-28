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6264 YORKTOWN DRIVE
Last updated June 4 2020 at 12:18 AM

6264 YORKTOWN DRIVE

6264 Yorktown Drive · No Longer Available
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Location

6264 Yorktown Drive, Orlando, FL 32807
Engelwood Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6264 YORKTOWN DRIVE have any available units?
6264 YORKTOWN DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 6264 YORKTOWN DRIVE have?
Some of 6264 YORKTOWN DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6264 YORKTOWN DRIVE currently offering any rent specials?
6264 YORKTOWN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 6264 YORKTOWN DRIVE pet-friendly?
No, 6264 YORKTOWN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 6264 YORKTOWN DRIVE offer parking?
No, 6264 YORKTOWN DRIVE does not offer parking.
Does 6264 YORKTOWN DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 6264 YORKTOWN DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 6264 YORKTOWN DRIVE have a pool?
Yes, 6264 YORKTOWN DRIVE has a pool.
Does 6264 YORKTOWN DRIVE have accessible units?
No, 6264 YORKTOWN DRIVE does not have accessible units.
Does 6264 YORKTOWN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 6264 YORKTOWN DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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