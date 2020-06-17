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82 NW 27th St
Last updated April 3 2020 at 1:22 PM

82 NW 27th St

82 Northwest 27th Street · (305) 200-6564
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Location

82 Northwest 27th Street, Miami, FL 33127
Wynwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$1,875

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

granite counters
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 82 NW 27th St have any available units?
82 NW 27th St has a unit available for $1,875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 82 NW 27th St have?
Some of 82 NW 27th St's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 82 NW 27th St currently offering any rent specials?
82 NW 27th St isn't currently offering any rent specials.
Is 82 NW 27th St pet-friendly?
No, 82 NW 27th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 82 NW 27th St offer parking?
Yes, 82 NW 27th St does offer parking.
Does 82 NW 27th St have units with washers and dryers?
No, 82 NW 27th St does not offer units with in unit laundry.
Does 82 NW 27th St have a pool?
No, 82 NW 27th St does not have a pool.
Does 82 NW 27th St have accessible units?
No, 82 NW 27th St does not have accessible units.
Does 82 NW 27th St have units with dishwashers?
No, 82 NW 27th St does not have units with dishwashers.
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