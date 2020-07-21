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Horizon West, FL
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14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669
Last updated August 27 2019 at 11:15 AM

14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669

14961 Speer Lake Drive · No Longer Available
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Location

14961 Speer Lake Drive, Horizon West, FL 34787

Amenities

granite counters
pet friendly
stainless steel
gym
pool
basketball court
Unit Amenities
granite counters
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
pool
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
tennis court
SIERRA 4BED/3.5 BATHS 2, 2,571 SQ. FT. - SIERRA 4BED/3.5 BATHS 2, 2,571 SQ. FT.

INDEPENDENCE COMMUNITY IS LOCATED ONLY FEW MILES FROM DISNEY, HAS FITNESS CENTER AND SWIMMING POOL.

PROPERTY FEATURES ,STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, BEAUTIFUL MASTER BATH, HUGE WALKING CLOSETS,

COMMUNITY HAS TWO SWIMMING POOLS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, 2 FITNESS CENTERS, 2 CLUB HOUSES, WALKING TRAILS, BIKE TRAILS, ARCADE, AND COMMUNITY BOAT RAMP.

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WILL ACCEPT SMALL PETS UNDER 20 LBS WITH A $250.00 PET FEE PER PET.

(RLNE5055103)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have any available units?
14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have?
Some of 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669's amenities include granite counters, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 currently offering any rent specials?
14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 is not currently offering any rent specials.
Is 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 pet-friendly?
Yes, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 is pet friendly.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 offer parking?
No, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 does not offer parking.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have units with washers and dryers?
No, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 does not offer units with in unit laundry.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have a pool?
Yes, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 has a pool.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have accessible units?
No, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 does not have accessible units.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have units with dishwashers?
No, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 does not have units with dishwashers.
Does 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 have units with air conditioning?
No, 14961 SPEER LAKE DRIVE - LOT 1669 does not have units with air conditioning.
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