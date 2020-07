Amenities

640 South Park Road Apt #26-4, Hollywood, FL 33021 - 2 BR 2 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/19/2020. No pets allowed. 640 S PARK RD. #26-4 HOLLYWOOD, FL, 33021. MOVING COST $ 4800. FIRST, LAST AND SECURITY. UPGRADED 2 BEDROOM 2 BATHROOM, LOCATED IN HOLLYWOOD PARC, QUIET AND BEAUTIFUL COMMUNTY, SECOND FLOOR, CERAMIC FLOOR, STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW KITCHEN CABINETS, WASHER AND DRYER INSIDE THE UNIT. NEAR I-95, TRI-RAIL STATION, WALKING DISTANCE FROM SHO PPING CENTERS, COURT HOUSE, POLICE, TARGET PLAZA, 3 MILES FROM THE BEACHES, DOWNTOWN HOLLYWOOD. CASINOS. EASY TO SHOW. "" 640 S PARK RD. # 26-4 HOLLYWOOD, FL, 33021. COSTO MÓVIL $ 4800. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. ACTUALIZADO DE 2 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS, UBICADO EN HOLLYWOOD PARC, COMUNIDAD TRANQUILA Y HERMOSA, SEGUNDO PISO, PISO CERÁMICO, APARATOS DE ACERO INOXIDABLE, ARMARIOS DE COCINA NUEVOS, LAVADORA Y SECADORA DENTRO DE LA UNIDAD. CERCA DE LA I-95, ESTACIÓN TRI-FERROCARRIL, A DISTANCIA A PIE DE SHO PPING CENTERS, TRIBUNAL, POLICÍA, PLAZA OBJETIVO, A 3 MILLAS DE LAS PLAYAS, EN EL CENTRO DE HOLLYWOOD. CASINOS FÁCIL DE MOSTRAR. "" [ Published 17-Jul-20 / ID 3593475 ]