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640 South Park Road
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

640 South Park Road

640 South Park Road · (305) 731-1242
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Location

640 South Park Road, Hollywood, FL 33021
Hollywood Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 26-4 · Avail. now

$1,600

2 Bed · 2 Bath · 1060 sqft

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Amenities

in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
640 South Park Road Apt #26-4, Hollywood, FL 33021 - 2 BR 2 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/19/2020. No pets allowed. 640 S PARK RD. #26-4 HOLLYWOOD, FL, 33021. MOVING COST $ 4800. FIRST, LAST AND SECURITY. UPGRADED 2 BEDROOM 2 BATHROOM, LOCATED IN HOLLYWOOD PARC, QUIET AND BEAUTIFUL COMMUNTY, SECOND FLOOR, CERAMIC FLOOR, STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEW KITCHEN CABINETS, WASHER AND DRYER INSIDE THE UNIT. NEAR I-95, TRI-RAIL STATION, WALKING DISTANCE FROM SHO PPING CENTERS, COURT HOUSE, POLICE, TARGET PLAZA, 3 MILES FROM THE BEACHES, DOWNTOWN HOLLYWOOD. CASINOS. EASY TO SHOW. "" 640 S PARK RD. # 26-4 HOLLYWOOD, FL, 33021. COSTO MÓVIL $ 4800. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. ACTUALIZADO DE 2 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS, UBICADO EN HOLLYWOOD PARC, COMUNIDAD TRANQUILA Y HERMOSA, SEGUNDO PISO, PISO CERÁMICO, APARATOS DE ACERO INOXIDABLE, ARMARIOS DE COCINA NUEVOS, LAVADORA Y SECADORA DENTRO DE LA UNIDAD. CERCA DE LA I-95, ESTACIÓN TRI-FERROCARRIL, A DISTANCIA A PIE DE SHO PPING CENTERS, TRIBUNAL, POLICÍA, PLAZA OBJETIVO, A 3 MILLAS DE LAS PLAYAS, EN EL CENTRO DE HOLLYWOOD. CASINOS FÁCIL DE MOSTRAR. "" [ Published 17-Jul-20 / ID 3593475 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 640 South Park Road have any available units?
640 South Park Road has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
Is 640 South Park Road currently offering any rent specials?
640 South Park Road is not currently offering any rent specials.
Is 640 South Park Road pet-friendly?
No, 640 South Park Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 640 South Park Road offer parking?
No, 640 South Park Road does not offer parking.
Does 640 South Park Road have units with washers and dryers?
Yes, 640 South Park Road offers units with in unit laundry.
Does 640 South Park Road have a pool?
No, 640 South Park Road does not have a pool.
Does 640 South Park Road have accessible units?
No, 640 South Park Road does not have accessible units.
Does 640 South Park Road have units with dishwashers?
No, 640 South Park Road does not have units with dishwashers.
Does 640 South Park Road have units with air conditioning?
No, 640 South Park Road does not have units with air conditioning.
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