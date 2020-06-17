All apartments in Hollywood
Find more places like 5087 Eucalyptus Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hollywood, FL
/
5087 Eucalyptus Dr
Last updated April 3 2020 at 1:16 PM

5087 Eucalyptus Dr

5087 Eucalyptus Dr · (786) 797-9522
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hollywood
See all
Park East
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

5087 Eucalyptus Dr, Hollywood, FL 33021
Park East

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,100

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
new construction
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
new construction
BRING YOUR CLIENTS TO THIS GORGEOUS BRAND NEW CONSTRUCTION LAKEFRONT TOWNHOUSE WITH 3 BEDROOMS AND 2.5 BATH IN THE GATED PARKVIEW AT HILLCREST COMMUNITY.
THIS TWO-STORY RARITAN MODEL FEATURES A SPACIOUS AND OPEN LAYOUT WITH BEAUTIFUL FLOORING, MODERN KITCHEN AND MORE THAN $40,000 IN UPGRADES INCLUDING A SCREEN PORCH .
THE SECOND FLOOR OWNER'S SUITE HAS BEAUTIFUL LAKE VIEW , A LARGE WALK-IN CLOSET AND A PRIVATE BATHROOM. ALSO, TWO ADDITIONAL BEDROOMS WITH LAKEFRONT VIEWS . SEPARATE LARGE WASHER AND DRYER ,TWO-CAR GARAGE PLUS ADDITIONAL TWO CAR DRIVEWAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5087 Eucalyptus Dr have any available units?
5087 Eucalyptus Dr has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 5087 Eucalyptus Dr have?
Some of 5087 Eucalyptus Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5087 Eucalyptus Dr currently offering any rent specials?
5087 Eucalyptus Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 5087 Eucalyptus Dr pet-friendly?
No, 5087 Eucalyptus Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 5087 Eucalyptus Dr offer parking?
Yes, 5087 Eucalyptus Dr does offer parking.
Does 5087 Eucalyptus Dr have units with washers and dryers?
Yes, 5087 Eucalyptus Dr offers units with in unit laundry.
Does 5087 Eucalyptus Dr have a pool?
No, 5087 Eucalyptus Dr does not have a pool.
Does 5087 Eucalyptus Dr have accessible units?
No, 5087 Eucalyptus Dr does not have accessible units.
Does 5087 Eucalyptus Dr have units with dishwashers?
No, 5087 Eucalyptus Dr does not have units with dishwashers.
Have a question for 5087 Eucalyptus Dr?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Club at Emerald Waters
4000 N 56th Ave
Hollywood, FL 33021
Circ Residences
1848 Polk St
Hollywood, FL 33022
Parc Station
2300 N 29th Ave
Hollywood, FL 33020
The Upton Apartment Homes (Formerly Known as Windsor Apartment Homes)
911 S Park Rd
Hollywood, FL 33021
The EnV
812 S Park Rd
Hollywood, FL 33312
Halcyon
6741 Johnson St
Hollywood, FL 33024

Similar Pages

Hollywood 1 BedroomsHollywood 2 Bedrooms
Hollywood Apartments with ParkingHollywood Dog Friendly Apartments
Hollywood Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FL
Deerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FL

Nearby Neighborhoods

Dania BeachHollywood HillsBoulevard Heights
Hollywood Lakes441 CorridorPark East
Royal PoincianaHillcrest

Apartments Near Colleges

Sheridan Technical CollegeAtlantic Technical College
Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft Lauderdale
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity