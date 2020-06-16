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Hollywood, FL
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1061 River Birch St
Last updated June 14 2020 at 2:43 PM

1061 River Birch St

1061 River Birch Street · No Longer Available
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Location

1061 River Birch Street, Hollywood, FL 33019
Hollywood Lakes

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
tennis court
GORGEOUS 2/2.5 PLUS DEN/OFFICE WITH 1 CAR GARAGE. REMODELED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, NEW WHITE CABINETS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. OPEN KITCHEN WITH BREAKFAST AREA THAT LEADS OUT TO THE PRIVATE COURTYARD WHICH IS GREAT FOR ENTERTAINING, BBQ'S, OR JUST TO RELAX. TILE FLOORS DOWNSTAIRS, CARPETED UPSTAIRS. WEST LAKE IS GUARD GATED 24/7 AND LOCATED JUST 1 MILE FROM THE OCEAN. AMENITIES INCLUDE LARGE HEATED SWIMMING POOL, EXERCISE ROOM, 4 TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, CLUBHOUSE WITH POOL TABLE, AND KIDS PLAY AREA!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1061 River Birch St have any available units?
1061 River Birch St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hollywood, FL.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 1061 River Birch St have?
Some of 1061 River Birch St's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1061 River Birch St currently offering any rent specials?
1061 River Birch St isn't currently offering any rent specials.
Is 1061 River Birch St pet-friendly?
No, 1061 River Birch St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 1061 River Birch St offer parking?
Yes, 1061 River Birch St does offer parking.
Does 1061 River Birch St have units with washers and dryers?
Yes, 1061 River Birch St offers units with in unit laundry.
Does 1061 River Birch St have a pool?
Yes, 1061 River Birch St has a pool.
Does 1061 River Birch St have accessible units?
No, 1061 River Birch St does not have accessible units.
Does 1061 River Birch St have units with dishwashers?
Yes, 1061 River Birch St has units with dishwashers.
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