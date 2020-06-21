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Doral, FL
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10099 Northwest 43rd Terrace
Last updated June 21 2020 at 4:50 AM

10099 Northwest 43rd Terrace

10099 Northwest 43rd Terrace · (786) 325-8986
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Location

10099 Northwest 43rd Terrace, Doral, FL 33178
Doral Park

Price and availability

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3 Bedrooms

Unit - · Avail. now

$2,600

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3 Bed · 2.5 Bath · 1898 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
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recently renovated
Property Amenities
pet friendly
10099 Northwest 43rd Terrace Apt #-, Doral, FL 33178 - 3 BR 2.5 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/09/2020. Pets: allowed. SPECTACULAR TOWNHOUSE IN DORAL PARK, HAS BEEN REMODELED, BEAUTIFUL HUNTER DOUGLAS WINDOW TREATMENTS THROUGHOUT WHOLE HOUSE, PET DEPOSIT $500 NONREFUNDABLE ----------------------------------------------------------------------------------------- ESPECTACULAR CASA ADOSADA EN DORAL PARK, HA SIDO REMODELADA, HERMOSO CAZADOR DOUGLAS TRATAMIENTOS DE VENTANA EN TODA LA CASA, DEPÓSITO DE PET $ 500 NO REEMBOLSABLE [ Published 21-Jun-20 / ID 3581921 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10099 Northwest 43rd Terrace have any available units?
10099 Northwest 43rd Terrace has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 10099 Northwest 43rd Terrace currently offering any rent specials?
10099 Northwest 43rd Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 10099 Northwest 43rd Terrace pet-friendly?
Yes, 10099 Northwest 43rd Terrace is pet friendly.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace offer parking?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not offer parking.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace have units with washers and dryers?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace have a pool?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not have a pool.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace have accessible units?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not have accessible units.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace have units with dishwashers?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not have units with dishwashers.
Does 10099 Northwest 43rd Terrace have units with air conditioning?
No, 10099 Northwest 43rd Terrace does not have units with air conditioning.
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