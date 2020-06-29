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5067 KIMI GRAY COURT SE
Last updated March 3 2020 at 10:40 AM

5067 KIMI GRAY COURT SE

5067 Kimi Gray Court Southeast · No Longer Available
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Location

5067 Kimi Gray Court Southeast, Washington, DC 20019
Marshall Heights - Lincoln Heights

Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have any available units?
5067 KIMI GRAY COURT SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
Is 5067 KIMI GRAY COURT SE currently offering any rent specials?
5067 KIMI GRAY COURT SE is not currently offering any rent specials.
Is 5067 KIMI GRAY COURT SE pet-friendly?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE offer parking?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not offer parking.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have units with washers and dryers?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not offer units with in unit laundry.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have a pool?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not have a pool.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have accessible units?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not have accessible units.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have units with dishwashers?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not have units with dishwashers.
Does 5067 KIMI GRAY COURT SE have units with air conditioning?
No, 5067 KIMI GRAY COURT SE does not have units with air conditioning.
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