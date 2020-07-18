All apartments in Colorado Springs
Find more places like 11473 White Lotus Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Colorado Springs, CO
/
11473 White Lotus Lane
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

11473 White Lotus Lane

11473 White Lotus Lane · (719) 264-4394
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Colorado Springs
See all
Interquest
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

11473 White Lotus Lane, Colorado Springs, CO 80921
Interquest

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 11473 White Lotus Lane · Avail. Aug 14

$1,800

4 Bed · 3 Bath · 1527 sqft

Report This Listing

Amenities

w/d hookup
pet friendly
garage
stainless steel
some paid utils
Unit Amenities
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
11473 White Lotus Lane Available 08/14/20 TWO STORY IN WILDWOOD AT NORTHGATE - ***PLEASE GO TO OUR WEBSITE TO CONFIRM ALL THE INFORMATION ON THIS PROPERTY AT WWW.PROADVANTAGEPM.COM*** PLEASE CALL OUR OFFICE TO MAKE SURE WE DON'T HAVE ANY PENDING APPLICATIONS 719-264-4394 *** An application must be filled out for each adult*** The application process is 24-48 hours. Upon approval of the application the deposit is due in certified check or money order.

THIS 4 BEDROOM TWO STORY, STAINLESS STEEL APPLIANCES, 5 PIECE MASTER BATH, HOA COVERS LAWN, SNOW REMOVAL AND TRASH REMOVAL. CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS AND GREAT RESTAURANTS.

1 SMALL MATURE DOG UNDER 30 LBS (OVER 1 YEAR OLD) WITH AN ADDITIONAL DEPOSIT OF $500.00

ACADEMY SCHOOL DISTRICT 20

Directions/Cross: FROM INTERQUEST & VOYAGER PKWY.GO NORTH ON VOYAGER, TURN EAST ON JET STREAM, TURN NORTH ON WILDWOOD PASS THEN SOUTH ON WHITE LOTUS LANE

***PLEASE NOTE THAT THERE IS NO SMOKING ALLOWED IN ANY OF OUR PROPERTIES. THERE IS NO GROWING, SELLING, DISTRIBUTING OR SMOKING OF MARIJUANA UNDER ANY CIRCUMSTANCES AT ANY OF OUR PROPERTIES BY TENANT(S) OR GUESTS***

No Cats Allowed

(RLNE2447795)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11473 White Lotus Lane have any available units?
11473 White Lotus Lane has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Colorado Springs, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Colorado Springs Rent Report.
What amenities does 11473 White Lotus Lane have?
Some of 11473 White Lotus Lane's amenities include w/d hookup, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11473 White Lotus Lane currently offering any rent specials?
11473 White Lotus Lane is not currently offering any rent specials.
Is 11473 White Lotus Lane pet-friendly?
Yes, 11473 White Lotus Lane is pet friendly.
Does 11473 White Lotus Lane offer parking?
Yes, 11473 White Lotus Lane offers parking.
Does 11473 White Lotus Lane have units with washers and dryers?
No, 11473 White Lotus Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 11473 White Lotus Lane have a pool?
No, 11473 White Lotus Lane does not have a pool.
Does 11473 White Lotus Lane have accessible units?
No, 11473 White Lotus Lane does not have accessible units.
Does 11473 White Lotus Lane have units with dishwashers?
No, 11473 White Lotus Lane does not have units with dishwashers.
Interested in 11473 White Lotus Lane?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Eagle Ridge
830 Vindicator Dr
Colorado Springs, CO 80919
Bella Springs
1050 Milano Pt
Colorado Springs, CO 80921
Wind River Place Apartments
919 N 19th St
Colorado Springs, CO 80904
Cheyenne Crossing
640 Wycliffe Dr
Colorado Springs, CO 80906
Mountain Ridge
2605 Verde Dr
Colorado Springs, CO 80910
Enchanted Springs
3281 Divine Hts
Colorado Springs, CO 80922
FalconView
10691 Cadence Point
Colorado Springs, CO 80920
Featherstone Apartments
3807 Half Turn Rd
Colorado Springs, CO 80917

Similar Pages

Colorado Springs 1 BedroomsColorado Springs 2 Bedrooms
Colorado Springs Apartments with ParkingColorado Springs Dog Friendly Apartments
Colorado Springs Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Denver, COAurora, COLakewood, COCentennial, CO
Littleton, COHighlands Ranch, COEnglewood, COParker, CO
Castle Rock, COPueblo, COLone Tree, COGolden, CO

Nearby Neighborhoods

Village SevenVista GrandePark Hill
BriargateGarden RanchPalmer Park
Pulpit RockRustic Hills

Apartments Near Colleges

University of Colorado Colorado SpringsColorado College
University of DenverEmily Griffith Technical College
Arapahoe Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity