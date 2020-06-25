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Aurora, CO
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24936-B East Calhoun Place
Last updated June 3 2019 at 11:49 PM

24936-B East Calhoun Place

24936 E Calhoun Pl · No Longer Available
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Location

24936 E Calhoun Pl, Aurora, CO 80016
Tallyn's Reach

Amenities

on-site laundry
granite counters
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
microwave
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
garage
THIS BRAND NEW BEAUTIFUL TOWNHOME IS AVAILABLE FOR RENT RIGHT NOW .THIS HOME FEATURES 3 BEDROOMS AND 3 BATHROOMS. MAIN FLOOR MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET LAUNDRY ROOM .LARGE KITCHEN WITH SLAB GRANITE COUNTER TOPS AND LOTS OF CABINETS .STAINLESS STEEL APPLIANCES. BIG PANTRY. CONVECTION OVEN AND GAS COOK TOP .CORNER .END UNIT. LARGE 2 CAR GARAGE, BRING THE BIG VEHICLES. WIDE UPGRADED DOORS. CENTRAL HEAT AND AC. WOOD FINISH EASY CARE FLOORS. 2 BEDROOMS, A FULL BATH, PLUS A LOFT UPSTAIRS .DESIGNER FINISHES .SLAB GRANITE IN ALL BATHROOMS .CHERRY CREEK SCHOOLS. E-Z COMMUTES AND CLOSE TO SOUTHLANDS MALL AND RESTAURANTS. POOL AND CLUBHOUSE .YOU WILL LOVE LIVING IN THIS CAREFREE FANTASTIC TOWNHOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24936-B East Calhoun Place have any available units?
24936-B East Calhoun Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aurora, CO.
How much is rent in Aurora, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 24936-B East Calhoun Place have?
Some of 24936-B East Calhoun Place's amenities include on-site laundry, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24936-B East Calhoun Place currently offering any rent specials?
24936-B East Calhoun Place is not currently offering any rent specials.
Is 24936-B East Calhoun Place pet-friendly?
No, 24936-B East Calhoun Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aurora.
Does 24936-B East Calhoun Place offer parking?
Yes, 24936-B East Calhoun Place offers parking.
Does 24936-B East Calhoun Place have units with washers and dryers?
No, 24936-B East Calhoun Place does not offer units with in unit laundry.
Does 24936-B East Calhoun Place have a pool?
Yes, 24936-B East Calhoun Place has a pool.
Does 24936-B East Calhoun Place have accessible units?
No, 24936-B East Calhoun Place does not have accessible units.
Does 24936-B East Calhoun Place have units with dishwashers?
Yes, 24936-B East Calhoun Place has units with dishwashers.
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