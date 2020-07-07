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9653 Mclennan Avenue
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9653 Mclennan Avenue

9653 Mclennan Avenue · No Longer Available
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Location

9653 Mclennan Avenue, Los Angeles, CA 91343
Northridge

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9653 Mclennan Avenue have any available units?
9653 Mclennan Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 9653 Mclennan Avenue have?
Some of 9653 Mclennan Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9653 Mclennan Avenue currently offering any rent specials?
9653 Mclennan Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 9653 Mclennan Avenue pet-friendly?
No, 9653 Mclennan Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 9653 Mclennan Avenue offer parking?
Yes, 9653 Mclennan Avenue offers parking.
Does 9653 Mclennan Avenue have units with washers and dryers?
No, 9653 Mclennan Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 9653 Mclennan Avenue have a pool?
No, 9653 Mclennan Avenue does not have a pool.
Does 9653 Mclennan Avenue have accessible units?
No, 9653 Mclennan Avenue does not have accessible units.
Does 9653 Mclennan Avenue have units with dishwashers?
Yes, 9653 Mclennan Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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