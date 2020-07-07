9653 Mclennan Avenue

Amenities
GORGEOUS ONE-STORY HOUSE IN A QUIET NORTHRIDGE NEIGHBORHOOD; OPEN FLOOR PLA; LIVING ROOM WITH FIREPLACE; BAR IN DINING ROOM; ONE OF THE 4 BEDROOMS CONVERTED TO DEN HIGHLIGHTED WITH BUILT-IN CABINETRY & BEVELED-GLASS FRENCH DOORS; 1764 SQ FT; LAMINATED WOOD FLOORS; KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, DOUBLE OVEN, BUILT-IN MICROWAVE & DISHWASHER; CENTRAL AIR; LAUNDRY ROOM; DIRECT ACCESS TO ATTACHED 2-CAR GARAGE; CHARMING BACKYARD WITH COVERED PATIO; EASY ACCESS TO FREEWAY 118 & 405, SCHOOLS, HOSPITALS AND SHOPPING PLAZA.