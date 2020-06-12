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8909 Burton Way
Last updated January 8 2020 at 6:27 PM

8909 Burton Way

8909 Burton Way · No Longer Available
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Location

8909 Burton Way, Los Angeles, CA 90048
Mid-City West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
elevator
parking
THIS TWO STORY, TWO BEDROOM HOME IS PERFECTLY LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE TO BEVERLY HILLS & ALL IT HAS TO OFFER- RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, & SHOPPING. INTERIOR ENTRY OPENS TO LARGE LIVING ROOM WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, FIREPLACE, BALCONY & EAT IN KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. WASHER & DRYER AREA LOCATED IN THE HOME DOWNSTAIRS OFF THE POWDER ROOM. UPSTAIRS HAS TWO BEDROOMS WITH LOVELY HARDWOOD FLOORS & STYLISHLY REMODELED BATH, WALK IN CLOSETS & ADDITIONAL BALCONY OFF ONE BEDROOM. TWO GATED PARKING SPACES TANDEM. THIS IS A VERY CLEAN, UPDATED, & WELL LOCATED HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8909 Burton Way have any available units?
8909 Burton Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8909 Burton Way have?
Some of 8909 Burton Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8909 Burton Way currently offering any rent specials?
8909 Burton Way is not currently offering any rent specials.
Is 8909 Burton Way pet-friendly?
No, 8909 Burton Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8909 Burton Way offer parking?
Yes, 8909 Burton Way offers parking.
Does 8909 Burton Way have units with washers and dryers?
Yes, 8909 Burton Way offers units with in unit laundry.
Does 8909 Burton Way have a pool?
No, 8909 Burton Way does not have a pool.
Does 8909 Burton Way have accessible units?
Yes, 8909 Burton Way has accessible units.
Does 8909 Burton Way have units with dishwashers?
Yes, 8909 Burton Way has units with dishwashers.
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