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6627 Tyrone Avenue
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6627 Tyrone Avenue

6627 Tyrone Avenue · No Longer Available
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Location

6627 Tyrone Avenue, Los Angeles, CA 91405
Van Nuys

Amenities

in unit laundry
recently renovated
stainless steel
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
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in unit laundry
recently renovated
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6627 Tyrone Avenue have any available units?
6627 Tyrone Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6627 Tyrone Avenue have?
Some of 6627 Tyrone Avenue's amenities include in unit laundry, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6627 Tyrone Avenue currently offering any rent specials?
6627 Tyrone Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6627 Tyrone Avenue pet-friendly?
No, 6627 Tyrone Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6627 Tyrone Avenue offer parking?
No, 6627 Tyrone Avenue does not offer parking.
Does 6627 Tyrone Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6627 Tyrone Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6627 Tyrone Avenue have a pool?
No, 6627 Tyrone Avenue does not have a pool.
Does 6627 Tyrone Avenue have accessible units?
No, 6627 Tyrone Avenue does not have accessible units.
Does 6627 Tyrone Avenue have units with dishwashers?
No, 6627 Tyrone Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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