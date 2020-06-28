6601 Lemona Avenue

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FAB FURNISHED RENTAL HOME AVAILABLE NOVEMBER 1, 2019. ALMOST 2,000 SF-BEAUTIFULLY REMODELED 3 BEDROOM 2 BATH HOME FEATURES A GREAT FLOOR PLAN, LARGE FAMILY ROOM, HARDWOOD FLOORS, CROWN MOLDINGS, RECESSED LIGHTING, STAINLESS APPLIANCES, OUTDOOR LIVING ROOM , AND SPARKLING SWIMMERS POOL. GREAT HOME FOR ENTERTAINING!
PARKING IN THE GARAGE IS NOT POSSIBLE BUT TENANT CAN USE HALF OF THE GARAGE FOR STORAGE AS WELL AS A 4X8 STORAGE ROOM. PLENTY OF STREET PARKING AS WELL AS AN AREA IN FRONT OF THE GARAGE .
GARDENER AND POOL SERVICE IS INCLUDED WITH THE RENT.