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6601 Lemona Avenue
Last updated October 7 2019 at 7:07 AM

6601 Lemona Avenue

6601 Lemona Avenue · No Longer Available
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Location

6601 Lemona Avenue, Los Angeles, CA 91405
Van Nuys

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
hardwood floors
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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PARKING IN THE GARAGE IS NOT POSSIBLE BUT TENANT CAN USE HALF OF THE GARAGE FOR STORAGE AS WELL AS A 4X8 STORAGE ROOM. PLENTY OF STREET PARKING AS WELL AS AN AREA IN FRONT OF THE GARAGE .
GARDENER AND POOL SERVICE IS INCLUDED WITH THE RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6601 Lemona Avenue have any available units?
6601 Lemona Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6601 Lemona Avenue have?
Some of 6601 Lemona Avenue's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6601 Lemona Avenue currently offering any rent specials?
6601 Lemona Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6601 Lemona Avenue pet-friendly?
No, 6601 Lemona Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6601 Lemona Avenue offer parking?
Yes, 6601 Lemona Avenue offers parking.
Does 6601 Lemona Avenue have units with washers and dryers?
No, 6601 Lemona Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6601 Lemona Avenue have a pool?
Yes, 6601 Lemona Avenue has a pool.
Does 6601 Lemona Avenue have accessible units?
No, 6601 Lemona Avenue does not have accessible units.
Does 6601 Lemona Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6601 Lemona Avenue has units with dishwashers.
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