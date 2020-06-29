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6130 Teesdale Avenue 6128
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6130 Teesdale Avenue 6128

6130 Teesdale Avenue · No Longer Available
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Location

6130 Teesdale Avenue, Los Angeles, CA 91606
Greater Valley Glen

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
pool
hot tub
bbq/grill
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6130 Teesdale Avenue 6128 have any available units?
6130 Teesdale Avenue 6128 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6130 Teesdale Avenue 6128 have?
Some of 6130 Teesdale Avenue 6128's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6130 Teesdale Avenue 6128 currently offering any rent specials?
6130 Teesdale Avenue 6128 is not currently offering any rent specials.
Is 6130 Teesdale Avenue 6128 pet-friendly?
No, 6130 Teesdale Avenue 6128 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6130 Teesdale Avenue 6128 offer parking?
Yes, 6130 Teesdale Avenue 6128 offers parking.
Does 6130 Teesdale Avenue 6128 have units with washers and dryers?
Yes, 6130 Teesdale Avenue 6128 offers units with in unit laundry.
Does 6130 Teesdale Avenue 6128 have a pool?
Yes, 6130 Teesdale Avenue 6128 has a pool.
Does 6130 Teesdale Avenue 6128 have accessible units?
No, 6130 Teesdale Avenue 6128 does not have accessible units.
Does 6130 Teesdale Avenue 6128 have units with dishwashers?
No, 6130 Teesdale Avenue 6128 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.
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