All apartments in Los Angeles
Find more places like 4230 Alonzo Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
4230 Alonzo Avenue
Last updated May 23 2019 at 6:13 AM

4230 Alonzo Avenue

4230 Alonzo Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Encino
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4230 Alonzo Avenue, Los Angeles, CA 91316
Encino

Amenities

granite counters
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
Property Amenities
pool
hot tub
THIS BEAUTIFUL TRADITIONAL MODERN LAKE ENCINO ESTATE HOME HAS VERY NICE CURB APPEAL, DOUBLE DOOR ENTRY ENTER TO HIGH CEILING LARGE, OPEN FLOOR PLAN, LIVING, FAMILY, DINING ROOM WITH A TALL DESIGNER MARBLE FIREPLACE, OPENS UP TO GREAT ENTERTAINMENT LARGE YARD WITH SPARKLING POOL AND SPA, WATERFALL, GREAT FOR ENTERTAINING, LARGE GOURMET KITCHEN WITH PLENTY OF NATURAL LIGHT AND EATING AREA, LOTS OF BEAUTIFUL CABINETS AND GRANITE COUNTER TOP, BEAUTIFUL DESIGNER FLOOR TILE, TOP OF THE LINE APPLIANCES. LARGE MASTER SUITE WITH PLENTY CLOSETS SPACE . 4 BEDROOM, 5 BATH, 3766 SQUARE FEET OF LIVING SPACE, ON 17855 SQFT LARGE LOT, THIS HOME IS IN A GREAT NEIGHBOURHOOD, PLENTY OF NATURAL LIGHT, ENJOY THE YARD AND POOL AND WATERFALL IN THE HOT SUMMER ON THE WAY. CLOSE TO EVERYWHERE. VERY PLEASANT HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4230 Alonzo Avenue have any available units?
4230 Alonzo Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4230 Alonzo Avenue have?
Some of 4230 Alonzo Avenue's amenities include granite counters, pool, and hot tub. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4230 Alonzo Avenue currently offering any rent specials?
4230 Alonzo Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4230 Alonzo Avenue pet-friendly?
No, 4230 Alonzo Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4230 Alonzo Avenue offer parking?
No, 4230 Alonzo Avenue does not offer parking.
Does 4230 Alonzo Avenue have units with washers and dryers?
No, 4230 Alonzo Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4230 Alonzo Avenue have a pool?
Yes, 4230 Alonzo Avenue has a pool.
Does 4230 Alonzo Avenue have accessible units?
No, 4230 Alonzo Avenue does not have accessible units.
Does 4230 Alonzo Avenue have units with dishwashers?
No, 4230 Alonzo Avenue does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
The Best Cities for Singles 2019
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Palms Court
10125 Palms Boulevard
Los Angeles, CA 90034
Aven
1120 S Grand Ave
Los Angeles, CA 90015
Tilden II
5008 Tilden Avenue
Los Angeles, CA 91423
Verse Hollywood
1530 N Poinsettia Pl
Los Angeles, CA 90046
Met West on Sunset
5837 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90028
The Flats on Addison
14340 and 14350 Addison St
Los Angeles, CA 91423
Mosaic at Western Apartments Homes
21240 South Western Avenue
Los Angeles, CA 90501
Academy Village
5225 Blakeslee Ave
Los Angeles, CA 91601

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College